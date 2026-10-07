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Mbappé vai deixar o Real Madrid? Entenda o cenário

Atacante soma dois títulos pelo clube madrilenho

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
07/10/2026 11:13
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Atacante não se manifestou sobre saída até o momento (Foto: Adelina Cobos/Action Plus/DiaEsportivo/Folhapress)
Atacante não se manifestou sobre saída até o momento (Foto: Adelina Cobos/Action Plus/DiaEsportivo/Folhapress)

Na madrugada da última terça-feira (6), uma polêmica envolvendo Kylian Mbappé e Real Madrid começou a repercutir na imprensa espanhola e francesa. Segundo o jornalista François Gallardo, o atacante do clube madrilenho pode estar de saída.

O campeão mundial está envolvido em várias polêmicas recentes após se lesionar durante um jogo pela seleção. Mbappé foi visto em uma balada com sua namorada, Ester Expósito, além de ter sido cobrado por José Mourinho por andar de bicicleta sem informar o clube. Segundo o treinador, essa atitude do craque francês foi negativa, pois poderia agravar a lesão e atrasar seu retorno aos gramados.

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Jornalista francês crava saída de Mbappé do Real Madrid

Tradução: 🚨💣 EXCLUSIVA MUNDIAL

Kylian Mbappé está irritado e decepcionado com o Real Madrid.
Ele tomou a decisão de deixar o clube no verão de 2027, e o Real Madrid não vai impedi-lo.
Seu próximo destino é a Premier League 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Fim da notícia! E se não for verdade, venham me desmentir. 👉💣

Polêmicas de Mbappé durante recuperação no Real Madrid

Segundo a RMC Sport, imprensa francesa, episódios extracampo, baixa motivação atual do atleta em relação às suas atitudes e desempenho recente no campo, além de aparições públicas fora da rotina de Mbappé, são motivos para o Real Madrid questionar a permanência do francês no elenco.

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Além da adaptação esportiva, foi apontado que o atleta enfrenta desgaste mental ligado às cobranças da vida pessoal, ao peso das expectativas externas e a processos comerciais, incluindo trocas de patrocinadores. Ainda segundo a apuração, a atuação do entorno do jogador diante dos acontecimentos recentes foi colocada sob análise, o que traz incertezas sobre a estabilidade de sua permanência a longo prazo no clube merengue.

Segundo o El Chiringuito, programa de notícias esportivas da Espanha, Mourinho conversou sobre as polêmicas com seu camisa 9 na manhã de terça-feira (6), em Valdebebas, centro de treinamento do Real. O treinador português teria reprimido o atacante e dito:

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— Fora daqui, vou te defender quando me perguntarem. Mas aqui dentro, não vou te defender.

Nada confirmado pelo jogador

Pelo lado de Mbappé, nunca houve posicionamento oficial sobre uma possível saída do Real Madrid. Em campo, apesar de ainda não conquistar títulos, o atacante tem números individuais relevantes. Na última temporada, foram 44 jogos, 42 gols e seis assistências, média de participação direta em gols de 1,09. Neste ano, são oito gols e três assistências em oito partidas.

Kylian Mbappé durante jogo pelo Real Madrid na LaLIGA (Foto: Joma Garcia/Action Plus/DiaEsportivo/Folhapress)
Kylian Mbappé durante jogo pelo Real Madrid na LaLIGA (Foto: Joma Garcia/Action Plus/DiaEsportivo/Folhapress)
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