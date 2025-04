Manchester City pode receber R$ 150 milhões da Premier League

A batalha judicial envolvendo Manchester City e Premier League ganhou um novo capítulo nesta terça-feira. De acordo com o jornal "The Times", o clube busca receber 20 milhões de libras (cerca de R$ 150 milhões) da Liga inglesa pelas custas do processo, que foi vencido há dois meses contra as regras para Transações entre Partes Associadas (APT). Haverá uma audiência separada para decidir esse valor.

Sobre a briga inicial entre as partes, 16 dos 20 integrantes da Premier League se posicionaram a favor de regras mais rígidas sobre as APT em votação realizada em novembro de 2024. O Manchester City foi um dos quatro clubes que se posicionaram contra.

Além dele, Aston Villa, Newcastle e Nottingham Forest também não foram favoráveis às mudanças. No entanto, a proposta foi aceita e a liga alterou as regras.

Desta forma, o Manchester City decidiu processar a Premier League sob acusação de que existe "discriminação contra os proprietários do Golfo" e solicitando o fim da regra de APT. A alegação partiu do proprietário do clube, o Sheikh Mansour, membro da família real de Abu Dhabi.

As regras são aplicadas em como os clubes estabelecem acordos de patrocínio ou receitas relacionadas à sua propriedade. O interesse da liga é para haver uma avaliação de valor de marcado para que o investimento de acionistas não seja fora de algo justo.

Caso a Premier League decida que o valor investido não é considerado justo, o empréstimo deve ser rescindido e alterado para entrar nos moldes estabelecidos. A ideia da nova regra foi uma consequência da compra do Newcastle pelo fundo de investimentos da Arábia Saudita, em 2021.

No entanto, o Manchester City acionou a Premier League na Justiça contra as novas regras e venceu o processo. O tribunal considerou ilegais as regras da liga que tratam sobre como os clubes estabelecem acordos de patrocínios ou receitas relacionadas à sua propriedade. Nas redes sociais, a equipe comemorou a importante vitória.

A decisão, entretanto, abre caminho para que clubes que tenham se posicionado contra busquem uma indenização da liga, bem como o City.

Veja a nota oficial do Manchester City sobre a vitória no processo contra a Premier League

"O Manchester City Football Club agradece aos ilustres membros do Tribunal Arbitral por seu trabalho e considerações e acolhe suas conclusões:

O Clube obteve sucesso em sua reivindicação: as regras de Transação de Partes Associadas (APT) foram consideradas ilegais e as decisões da Premier League sobre duas transações específicas de patrocínio do MCFC foram anuladas O Tribunal concluiu que tanto as regras originais do APT quanto as atuais (alteradas) Regras do APT violam a lei de concorrência do Reino Unido e violam os requisitos de justiça processual. Foi descoberto que a Premier League abusou de sua posição dominante",

"Julgamento do Século" continua em andamento

A vitória do Manchester City sobre a Premier League não tem a ver com o "julgamento do século", em que o clube é acusado de violações financeiras entre 2009 e 2018. O caso segue no tribunal. Se for considerado culpado em algumas ou todas as acusações, o City pode perder pontos, ser rebaixado ou até mesmo expulso da liga.

No entanto, embora não haja relação direta com o julgamento sobre as regras APT, há uma expectativa de que o resultado positivo amenize uma possível pena do clube, como exclusão da liga e também rebaixamento.

Manchester City na temporada

O Manchester City vive uma temporada diferente das anteriores. Além de tropeçar em alguns confrontos na Premier League e ocupar a 6ª colocação da liga, a equipe foi eliminada nos playoffs da Champions League para o Real Madrid.

Sem chances de conquistar o título da Premier League, o time de Guardiola tem a possibilidade de levantar o troféu da Copa da Inglaterra. A última vez que o Manchester City venceu a competição foi na temporada 2022/23, quando conquistou a tríplice coroa (Champions League, Premier League e Copa da Inglaterra).