Craque da Premier League ultrapassa Rodrygo em prioridade no Arsenal

Com o futuro envolto em incertezas no Real Madrid, o atacante Rodrygo perdeu prioridade em negociação com o Arsenal para um jogador do Premier League. Eberechi Eze, do Crystal Palace, ganhou força como possível reforço dos Gunners na próxima temporada, o que pode distanciar uma ida do brasileiro ao Emirates Stadium. A informação foi divulgada pelo jornal inglês "The Athletic".

O time de Mikel Arteta segue sondando o mercado em busca de um último reforço para completar o elenco. Até o momento, o Arsenal contratou Gyökeres, Martín Zubimendi e Kepa. Agora, em busca de um ponta-esquerda, o clube busca negociar para fechar com Eze, embora não esteja disposto a pagar a cláusula de rescisão exigida pelo Crystal Palace para liberar o inglês.

Ainda de acordo com o diário inglês, o Arsenal teria que pagar mais da metade da cláusula de 40 milhões de euros, para atingir o valor final de 78 milhões, incluindo bonificações. O Crystal Palace aceitaria o pagamento parcelado em duas vezes, algo que não agrada ao clube londrino, que tenta chegar a um acordo por um valor inferior.

Eze comemora gol em Crystal Palace e Aston Villa na Premier League (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Além de Eze, o atacante Anthony Gordon também ganhou força em uma transferência aos Gunners, mas uma transferência significaria um gasto ainda mais elevado. O Newcastle desembolsou 45 milhões de euros há dois anos para contratar o jogador, que veio do Everton, e seu contrato vai até 2030.

Situação de Rodrygo no mercado europeu

Rodrygo tem sido associado a vários clubes da Premier League além do Arsenal. Manchester City, Liverpool e, mais recentemente, Tottenham. Os Spurs querem que ele seja o novo rosto do projeto, diante da possível saída de Heung-min Son para a MLS. O clube inglês já pediu autorização para negociar diretamente com o brasileiro e planeja transformá-lo na peça central do novo projeto comandado por Thomas Frank.

Após a chegada de Mbappé, o brasileiro começou a perder espaço. Um time composto pelo francês, Vini Jr e Rodrygo não dava sustentação defensiva, o que o fez perder cada vez mais espaço. Com Xabi Alonso, a situação piorou. O camisa 11 só foi titular em um jogo no Mundial de Clubes, e participou de apenas três.

