O Shakhtar Donetsk definiu o preço para negociar Kevin: 45 milhões de euros (cerca de R$ 287,7 milhões), de acordo com o GE. O atacante brasileiro, revelado pelo Palmeiras, tem despertado interesse no mercado após brilhar na fase classificatória da Europa League 2025/26. Em dois jogos, marcou quatro gols e deu duas assistências - o último nesta quinta-feira (31), na vitória por 2 a 0 sobre o Besiktas. No jogo de ida, os ucranianos já haviam vencido por 4 a 2.

A boa fase de Kevin motivou investidas do Bologna e do RB Leipzig, ambas recusadas. Os dois clubes ofereceram 30 milhões de euros, valor considerado insuficiente pela equipe ucraniana.

Na última temporada, Kevin somou nove gols e quatro assistências, tornou-se o cobrador oficial de pênaltis do Shakhtar e foi eleito o melhor jogador do ciclo 2024/25 pela torcida. O Palmeiras, clube formador, manteve 10% dos direitos econômicos do jogador e pode lucrar com uma eventual venda.

Kevin comemora gol marcado na Europa League (Foto: Reprodução/Kevin)

Como foi o jogo entre Shakhtar e Besiktas, com brilho de Kevin?

Com transmissão ao vivo e com imagens no Lance!, o Shakhtar Donetsk venceu o Besiktas por 2 a 0 na partida de volta da segunda fase de qualificação para a Europa League. O jogo aconteceu no Estádio Municipal Henryk Reyman, na Polônia. Com o resultado, a equipe ucraniana garantiu a classificação para a terceira fase da competição continental.

Em desvantagem no placar agregado, o Besiktas entrou em campo com a missão de reverter o resultado negativo da ida. A tarefa, no entanto, era difícil: além dos dois gols de desvantagem, o time turco também atuava fora de casa. Já o Shakhtar, com vantagem e o apoio da torcida, precisava apenas administrar o jogo para avançar de fase.

