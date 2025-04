Encantado por Matheus Nunes na chegada ao Manchester City, Pep Guardiola falou do jogador na última coletiva de imprensa. Após o empate contra o Manchester United no domingo (6), o espanhol garantiu que o camisa 27 não tem capacidade para assumir a vaga deixada por Rodri no meio-campo, visto que ele tem potencial pelo lado do campo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Escalado por Guardiola, Nunes foi utilizado na lateral-direita durante o clássico de Manchester, válido pela 31ª rodada da Premier League. O empate em 0 a 0 teve participação defensiva importante do jogador, que rebateu bolas na direção oposta do gol do compatriota Ederson. Na coletiva pós-jogo, Pep defendeu a atuação do luso-brasileiro em nova função indelicadamente.

continua após a publicidade

— Ele pode se tornar um bom lateral direito pelo seu físico. Não acho que ele seja um jogador para jogar no meio, porque não é inteligente o suficiente e não tem a compostura necessária — disse Guardiola.

— Ele tem habilidades incríveis e está aprendendo muito. Laterais sempre cometem um erro grande, quando cruzam para a segunda trave, onde você está, eles estão sempre dormindo. E ele defendeu dois ou três cruzamentos de Bruno Fernandes, do Dorgu, muito bem. Ele tem o físico para fazer isso, sabe jogar nessa posição e tem ajudado muito — completou.

continua após a publicidade

Matheus Nunes chegou ao Manchester City em setembro de 2023, após ser comprado do Wolverhampton por cerca de 60 milhões de libras (R$ 372 milhões), em contrato válido por cinco temporadas. Nascido em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ele se mudou para Portugal aos 13 anos com sua mãe e o padrasto, que é português. No país europeu, buscou a carreira como jogador e iniciou na base do Ericeirense, passando depois pelo Estoril e pelo Sporting, onde explodiu antes de voar para terras britânicas.

➡️ Mbappé fala sobre relação com Vini Jr: ‘Vim para Madri para jogar com ele’