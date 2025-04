City acusa Premier League de favorecer o Arsenal

Adversários pelo título da Premier League nas ultimas temporadas, Manchester City e Arsenal ganharam um novo capítulo de sua rivalidade nesta semana. Isso porque a equipe de Pep Guardiola e companhia alega que o Campeonato Inglês vem favorecendo os Gunners. A informação é do "The Times".

De acordo com o Manchester City, o Arsenal estaria se beneficiando de empréstimos financeiros de seus proprietários, o que não é permitido pela liga. Em ação movida em março, o City acusa não só os Gunners, como também Brighton, Everton e Leicester City.

A alegação por parte do City é de que os empréstimos de acionistas, quando os proprietários emprestam dinheiro aos clubes, não foram tratados da mesma forma do que outras Transações entre Parte Associadas (APTs), como acordos de patrocínio com empresas vínculadas ao dono do clube, por exemplo. Neste sentido, os azuis também acusam da liga não cumprir com os requisitos de transparência.

Gvardiol e Martinelli disputando bola em jogo entre Manchester City e Arsenal na Premier League: Foto: Glyn KIRK / AFP)

O movimento foi articulado com calma pelo City, que esperou chegar ao fim o prazo de 50 dias que a liga deu aos clubes para converterem os empréstimos em despesas de capital. Veja quanto cada clube teria se beneficiado de acordo com as denúncias:

Arsenal: 259 milhões de libras em 2022/23

Brighton: 406,5 milhões de libras em 2021/22

Everton: 450 milhões de libras em 2022/23

Leicester: 265 milhões de libras em 2021/22

City irá enfrentar "julgamento do século" na Premier League

Apesar do momento de ofensiva, acusando outros times da Premier League de esquema financeiro, o Manchester City ainda aguarda para passar pelo "julgamento do século". São mais de 115 acusações sobre irregularidades e violações do Fair Play Financeiro.