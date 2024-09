Pep Guardiola é técnico do Manchester City desde 2016 (Foto: DARREN STAPLES / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 09:42 • Manchester (ING)

As investigações contra o Manchester City, por 115 violações ao Fair Play Financeiro da Premier League, devem ganhar força nas próximas semanas. Segundo o jornal "The Times", a Comissão Independente da liga inglesa adiantou as audiências, que devem ter início já na segunda-feira (16).

A previsão é de dois meses e meio, aproximadamente, para que todos os envolvidos no caso sejam ouvidos pelos responsáveis pelo caso; o veredito, por sua vez, deve ser divulgado no começo de 2025. As possíveis sanções vão desde a perda de pontos no Campeonato Inglês até rebaixamento e proibição de jogar os grandes torneios do país e da Europa.

- Estou feliz de que vão começar logo, e espero que terminem rápido. Pelo bem de todos nós, do nosso clube, dos demais clubes da Premier League e de todos que aguardam a sentença. Desejo do fundo do coração irmos a julgamento e que eles decidam o mais rápido possível. Vamos aceitar, como sempre fizemos - afirmou o técnico Pep Guardiola, em coletiva concedida no começo da temporada atual.

👀 Confira a lista de irregularidades das quais o City é acusado de ter cometido:

💰 54 casos de ocultação da situação financeira precisa do clube, entre 2009-10 e 2017-18;

💰 35 casos de falta de cooperação com investigações da liga, entre 2018 e 2023;

💰 14 casos de ocultação de informações sobre pagamentos a atletas e técnicos, entre 2009-10 e 2017-18;

💰 7 casos de quebra das regras do Fair Play Financeiro da Premier League, entre 2015 e 2018;

💰 5 casos de quebra das regras do Fair Play Financeiro da Uefa, entre 2013 e 2018.

Em situação financeira negativa em agosto de 2008, os mancunianos foram vendidos ao Abu Dhabi United Group, que posteriormente, montariam o City Group para gerenciar outros clubes de futebol, como o Girona-ESP e o Bahia. No ano seguinte, mais de 100 milhões de euros (à época um valor elevado) foram desembolsados para a contratação de nomes como Carlos Tévez, Gareth Barry, Roque Santa Cruz e Adebayor. Os investimentos, porém, desencadeariam nas suspeitas dos mandatários das ligas e órgãos europeus, justamente no ano em que os casos de irregularidades iniciaram.