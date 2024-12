As investigações financeiras contra o Manchester City tiveram fim na última semana, de acordo com o jornal inglês "Daily Mail". O clube está sendo acusado de ter violado 115 vezes as regras de rentabilidade e sustentabilidade da Premier League desde 2009, em caso conhecido como "O Julgamento do Século".

Conforme publicado pelo periódico, os procedimentos de ouvidoria das partes tiveram início no dia 16 de setembro e se encerraram há poucos dias. Agora, um corpo decisório, composto por três pessoas, analisará as evidências antes de dar um veredito, esperado para acontecer entre janeiro e fevereiro de 2025.

Existe a forte possibilidade de apelação, independente da decisão final ser favorável ao clube ou à liga. Em caso de recurso, portanto, o caso ainda deve se arrastar por pelo menos até o final da temporada atual na Inglaterra.

Em situação financeira negativa em agosto de 2008, os mancunianos foram vendidos ao Abu Dhabi United Group, que posteriormente montaria o City Group para gerenciar outros clubes de futebol, como o Girona-ESP e o Bahia. No ano seguinte, mais de 100 milhões de euros foram desembolsados para a contratação de nomes como Carlos Tévez, Gareth Barry, Roque Santa Cruz e Adebayor. Os investimentos, porém, desencadeariam em suspeitas dos mandatários de ligas e órgãos europeus, justamente no ano em que as suspeitas se iniciaram.

👀 Confira a lista de irregularidades das quais o City é acusado de ter cometido:

💰 54 casos de ocultação da situação financeira precisa do clube, entre 2009-10 e 2017-18;

💰 35 casos de falta de cooperação com investigações da liga, entre 2018 e 2023;

💰 14 casos de ocultação de informações sobre pagamentos a atletas e técnicos, entre 2009-10 e 2017-18;

💰 7 casos de quebra das regras do Fair Play Financeiro da Premier League, entre 2015 e 2018;

💰 5 casos de quebra das regras do Fair Play Financeiro da Uefa, entre 2013 e 2018.

As possíveis sanções, em caso de os Cityzens serem declarados culpados, estão entre a perda de alguns pontos na temporada atual da Premier League ou até mesmo rebaixamentos e proibições de jogar torneios nacionais e continentais, como a Champions League.