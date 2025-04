Após clássico terminar empatado por 1 a 1, o jogador do Manchester City, Jack Grealish, teria sido agredido com um tapa no rosto por um torcedor do Manchester United. O jovem Alfie Holt, de 20 anos, estava próximo aos túneis do Old Trafford, quando pediu para o jogador se aproximar. Quando Grealish chegou, Holt desferiu a agressão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o jornal britânico "Daily Mail", após o momento da agressão, o torcedor foi detido rapidamente pelas autoridades. A polícia iniciou investigação e o torcedor deverá comparecer ao Tribunal de Magistrado de Manchester, em julho. Ambos os clubes foram procurados, porém, tanto Manchester City, quanto Manchester United, se recusaram a fazer declarações públicas, devido à investigação ainda em andamento.

continua após a publicidade

Jack Grealish no confronto entre Manchester City e Manchester United pela Premier Leaguer (Foto: Darren Staples/AFP)

Tensão no Dérbi de Manchester

Além da agressão a Grealish, outro jogador do Manchester City foi hostilizado no confronto. Phil Foden também foi alvo dos torcedores adversários, que ecoaram cânticos ofensivos e depreciativos à mãe do jogador dos Citizens.

➡️ Como foi a final da Champions de 2010 entre Bayern e Inter de Milão? Relembre

O técnico do City repreendeu a atitude dos torcedores do United, afirmando que o cântico era uma "falta de classe", e que os fãs deveriam ter uma vergonha. Guadiola deixou claro que não estava criticando o Manchester United, e sim seus torcedores.

continua após a publicidade

- Isso não é o United, são as pessoas. Sinceramente, não entendo o que se passa na mente das pessoas envolvendo a mãe de Phil. É uma falta de integridade, classe, e eles deveriam ter vergonha, mas infelizmente é o que é. Isso não acontece só aqui na Inglaterra, mas no mundo todo - afirmou Guardiola no pós-jogo.

Grealish já foi agredido em outra ocasião

Essa não foi a única agressão que Jack Grealish já sofreu em sua carreira. Em 2019, enquanto ainda atuava pelo Aston Villa, o jogador foi agredido por um torcedor do Birmingham City, que invadiu o campo e acertou um soco no jogador. Na época, o agressor foi detido pelas autoridades e ficou preso durante três meses e meio.