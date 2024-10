Manchester City comemora vitória sobre a Premier League em tribunal

Bandeira do Manchester City no Etihad Stadium (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 11:53 • Manchester (ING)

O Manchester City divulgou um comunicado, nesta segunda-feira (7), oficializando a vitória na ação contra a Premier League sobre como os clubes estabelecem acordos de patrocínio ou receitas à sua propriedade. A ação movida pelos Cityzens no início de junho deste ano concentra-se nas normas relacionadas a transações com partes associadas (APT).

➡️ Real Madrid mira lateral de gigante europeu para substituir Carvajal

Essas regras foram aprovadas em fevereiro, após os clubes terem votado por normas mais rigorosas nesse aspecto. Esta medida foi uma resposta à aquisição do Newcastle pelo fundo de investimento saudita em 2021, com o objetivo de evitar o aumento excessivo dos acordos de patrocínio vinculados aos proprietários dos clubes.

Em 2022/23, a receita total do clube comandado por Pep Guardiola foi de 712,8 milhões de libras, o equivalente a cerca de R$ 4,7 bilhões. Metade deste valor é proveniente de atividades comerciais e, desde 2019, aumentou 50%.

Confira a nota oficial do Manchester City

O Manchester City Football Club agradece aos ilustres membros do Tribunal Arbitral por seu trabalho e considerações e acolhe suas conclusões:

- O Clube obteve sucesso em sua reivindicação: as regras de Transação de Partes Associadas (APT) foram consideradas ilegais e as decisões da Premier League sobre duas transações específicas de patrocínio do MCFC foram anuladas

- O Tribunal concluiu que tanto as regras originais do APT quanto as atuais (alteradas) Regras do APT violam a lei de concorrência do Reino Unido e violam os requisitos de justiça processual.

- Foi descoberto que a Premier League abusou de sua posição dominante

Jogadores do Manchester City comemoram gol contra o Watford no Etihad Stadium (Foto: Darren Staples / AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Este é um caso paralelo ao "Julgamento do Século", onde o Manchester City é acusado de infringir regras financeiras da Premier League há mais de uma década. O clube enfrenta 115 acusações de violação das regras de fair play financeiro da liga nacional.

Desde a venda do clube ao Abu Dhabi United Group, em 2008, suspeitas foram levantadas em relação à forma de gerir o dinheiro. Os aportes pesados possibilitaram a contratação de diversos medalhões do futebol mundial nos últimos anos, mas a diretoria pouco colaborou com as regras de sustentabilidade e lucratividade locais.