Pep Guardiola, técnico do Manchester City, concedeu entrevista coletiva que antecede o clássico com o rival local United no domingo (6), pela Premier League. O técnico recebeu uma notícia complicada antes do confronto: a saída de Kevin de Bruyne, que deixará o clube ao final da temporada.

Questionado sobre o fim de ciclo do meio-campista belga, que foi um dos pilares de sua era no futebol inglês, o treinador lamentou a situação, mas o citou como uma das razões de seu sucesso em Manchester.

- É um dia triste, e um dia feliz pelo fato do prazer que vivemos ao lado dele, de tudo o que ele nos deu, a humanidade dele. Não é necessário apontar o sucesso dele conosco na última década. Impossível imaginar isso sem ele. Uma parte nossa está indo embora, mas temos dez jogos, quem sabe 11, e seis deles em casa para que nossos fãs desfrutem dele - afirmou o comandante.

Guardiola também revelou ter falado com Kevin sobre o ponto final na trajetória, mas optou por não revelar detalhes da conversa; ainda assim, tornou a fazer elogios ao camisa 17.

- Sempre tivemos uma relação especial. Kevin é uma pessoa e um jogador especial. E merece ser tratado de uma forma especial. Sabe quantas partidas juntos? Quantos encontros, treinos, bons e maus momentos, abraços, gritos... quase todos os dias juntos. E pensar que agora isso vai acabar... - apontou o técnico.

Guardiola comemora com De Bruyne classificação do Manchester City na FA Cup (Foto: Justin Tallis/AFP)

⚔️ Guardiola conduz o City em mais um dérbi

Mesmo sem titularidade garantida, Kevin de Bruyne estará disponível para o espanhol no clássico diante dos Red Devils. A bola rola no Old Trafford, em Manchester (ING), a partir das 12h30 (de Brasília) deste domingo (6), pela 31ª rodada da Premier League.