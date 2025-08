Chelsea empresta a joia Kendry Páez à clube francês; veja

Ele assinou contrato de uma temporada com o clube francês.

Chelsea anunciou o empréstimo do meia Kendry Páez ao Strasbourg.

O Chelsea anunciou, nesta quinta-feira (31), o empréstimo de uma das suas principais joias, que jogará o Campeonato francês. Trata-se do equatoriano Kendry Páez, que se apresentará ao Strasbourg. Recém-contratado pelos Blues, o meia de apenas 18 anos assinou contrato de uma temporada com a equipe francesa.

Kendry Páez foi contratado pelo Chelsea em junho de 2023 por 10 milhões de euros (R$ 64,1 milhões na cotação atual), um ano antes de Estêvão, quando tinha apenas 16 anos de idade. Por isso, o equatoriano precisou esperar até o aniversário de 18 anos para se juntar ao clube inglês. Apesar da grande expectativa, Enzo Maresca optou por emprestar Páez ao Strasbourg, que possui uma parceria estratégica com os Blues, já que também pertence ao grupo do norte-americano Todd Boehly.

Assim como acontecerá com Kendry, o Chelsea cedeu recentemente jogadores como Ângelo, hoje no Al-Nassr, e Andrey Santos, que brilhou na França e retorna ao Stamford Bridge para fazer parte do elenco principal e disputar vaga entre os meio-campistas.

Kendry Páez em ação pelo Del Valle (Reprodução/Instagram)

Trajetória e ascensão no Del Valle

Revelado pelo Independiente del Valle, Kendry Páez disputou 70 partidas pelo clube equatoriano, marcando 13 gols e concedendo seis assistências. Mesmo com pouco tempo para mostrar todo o seu potencial em seu país, Páez fez parte do elenco campeão da Copa Sul-Americana em 2022 e da Recopa Sul-Americana de 2023.

Além disso, Kendry já disputou 18 jogos pelo Equador e, ao estrear com apenas 16 anos, tornou-se o jogador mais jovem a vestir a camisa da seleção equatoriana em um jogo das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Páez tem dois gols e três assistências representando seu país.

