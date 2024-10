Manchester City e Premier League trocam farpas após julgamento

Pep Guardiola é técnico do City desde 2016 (Foto: Javier Soriano / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 09:35 • Londres (ING)

O conflito entre o Manchester City e a direção da Premier League segue a todo vapor. O clube foi anunciado, na segunda-feira (7), como o vencedor de um processo judicial relacionado a acordos de patrocínio e receitas, mas o resultado não foi capaz de colocar um fim na rixa.

Os mandatários da liga emitiram um comunicado contestando o veredito e valorizando a luta que foi travada nos tribunais, além de defenderem a necessidade das regras de transações com partes associadas. Os Citizens, por sua vez, não deixaram de fazer uma réplica.

- A sugestão da Premier League, de que novas regras APT devem ser aprovadas nos próximos dias, é preocupante. O tribunal já declarou que elas são ilegais. A posição do City é que isso significa que elas são nulas, e tem sido assim desde 2021 - afirmou Simon Cliff, conselheiro geral dos Sky Blues, em email enviado aos outros 19 clubes da primeira divisão do país, conforme publicado pelo "Guardian".

O regulamento de transações com partes associadas foi criado logo após a compra do Newcastle, realizada pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, em 2021. A elaboração aconteceu para reger acordos comerciais e patrocínios entre clubes e empresas proprietárias, garantindo "sustentabilidade financeira e justiça entre os clubes".

Além do caso já resolvido, ainda há o "Julgamento do Século" para colocar as duas partes frente a frente. O City é acusado pela Premier League de infringir 115 vezes as regras de rentabilidade e sustentabilidade, em caso que deve ser resolvido no início de 2025.