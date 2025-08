Após garantir vaga na próxima fase da Champions League, Gabriel Pereira mira confronto diante do Malmö

O Copenhagen, da Dinamarca, eliminou o Drita, do Kosovo, e avançou para a terceira fase pré-eliminatória da UEFA Champions League. A equipe do zagueiro Gabriel Pereira, que já havia vencido em casa por 2 a 0, também superou o adversário fora de casa por 1 a 0, garantindo a classificação. Agora, o time do defensor brasileiro enfrentará o Malmö, da Suécia. Gabriel celebrou a vaga na próxima fase.

— O nosso time fez dois bons jogos e, graças a Deus, conseguimos avançar para a próxima fase. O jogo em casa conseguimos impor um bom ritmo e saímos com um resultado confortável de dois a zero, que nos colocou em uma situação de poder fazer um jogo mais estudado na partida de volta. Conseguimos segurar o ímpeto deles e garantimos mais uma vitória — disse.

O zagueiro Gabriel Pereira na partida contra o Drita, do Kosovo, pela Champions League (Foto: Divulgação/Copenhagen)

Campanha do Copenhagen na Champions League passada

Na temporada passada, o Copenhagen chegou às oitavas de final da UEFA Conference League, sendo eliminado pelo campeão da competição e mundial, o Chelsea. A última participação da equipe dinamarquesa na Champions League foi na temporada 2023/2024, quando terminou em segundo lugar no Grupo A, deixando para trás Manchester United e Galatasaray. A equipe foi eliminada nas oitavas de final, dessa vez pelo Manchester City.

Gabriel Pereira comentou sobre o confronto diante do Malmö e destacou as dificuldades que o time deve enfrentar para seguir rumo aos playoffs da principal competição de clubes da Europa.

— A gente sabe que será uma eliminatória muito difícil, o Malmö é uma equipe que também é acostumada a fazer esse tipo de duelo, sempre está nas competições europeias, então será um duelo muito duro. Mas, nós temos um time muito forte e que vem mostrando isso nesses primeiros jogos. O nosso foco é agora nesses dois jogos eliminatórios e avançar para os playoffs finais — concluiu.

