O West Ham divulgou um comunicado oficial com o resultado da investigação sobre o caso Lucas Paquetá na manhã de quinta-feira (31). O brasileiro era acusado de manipulação de apostas esportivas por forçar cartões amarelos entre novembro de 2022 e agosto de 2023. A declaração seu nome na janela de transferências do verão europeu, após dois anos de incertezas em decorrência do processo.

Os Hammers projetam receber entre 50 (R$ 370 milhões) e 60 milhões (R$ 444 milhões) de libras em valor fixo e bônus pelo brasileiro, segundo o jornalista Cahê Mota, do "Ge". A permanência não está descartada, visto que o meia tem contrato com o clube de Londres até junho de 2027, com opção de renovação por mais um ano.

Aos 27 anos, Paquetá é um bom ativo aos olhos do mercado. Meio-campista versátil, com capacidade para atuar em diferentes funções em campo, destaca-se pela habilidade técnica em duelos individuais contra adversários, visão de jogo na construção das jogadas e precisão nas finalizações de média distância.

O Manchester City já sinalizou que o meio-campista está no radar, embora ainda não tenha formalizado uma nova investida. À época da denúncia — tornada pública em 18 de agosto de 2023 —, Lucas Paquetá tinha uma negociação avançada com o clube inglês, estimada em 100 milhões de libras.

Em 2024, o Flamengo realizou contatos com representantes do jogador e chegou a formalizar uma proposta de 15 milhões de euros. A oferta, no entanto, está muito abaixo do que o clube inglês passou a exigir após a absolvição do atleta.

