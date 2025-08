O Botafogo recebeu uma proposta formal de 8 milhões de euros pelo goleiro John, de 29 anos. A oferta é do West Ham, da Inglaterra, clube o qual joga o meia brasileiro Lucas Paquetá. A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano, que também noticia que o arqueiro é observado de perto por outros clubes como Manchester United e Everton, também da Premier League, e do Galatasaray, da Turquia.

John chegou ao Botafogo em janeiro de 2024 e foi peça fundamental nos títulos do Brasileirão e da Libertadores. O goleiro soma 84 partidas com a camisa do alvinegro.

Botafogo recebe proposta por John (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Lucas Paquetá é inocentado das acusações de manipulação de apostas

A Federação Inglesa (FA) divulgou o resultado da investigação sobre o caso Lucas Paquetá na manhã desta quinta-feira (31). O brasileiro foi acusado de má conduta com apostas esportivas por forçar cartões amarelos entre novembro de 2022 e agosto de 2023. O West Ham também se manifestou sobre a decisão.

O brasileiro foi inocentado das acusações de manipulação das acusações de má conduta feitas contra ele pela Associação de Futebol (FA) por supostas violações da regra E5 da FA. A Comissão Reguladora considerou que não houve provas das denúncias. Desta forma, ele está livre para atuar pelo West Ham.

