Meia do Barcelona provoca Real Madrid: ‘Estão preocupados’

Meia do Barcelona, Gavi provocou o Real Madrid com a proximidade da nova temporada após um ano especial para o clube catalão. Em entrevista ao "As", o jovem relembrou as quatro vitórias sobre os merengues em 2024/2025.

- Claro que estão preocupados. Foram quatro (vitórias) em quatro (jogos) e isso nunca havia acontecido na história. E é lógico que estão preocupados. No fim da última temporada, estávamos espetaculares e eles não ganharam nada. Eles têm uma grande equipe e devemos ser nós mesmos.

Na última temporada, o Barcelona conquistou La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha, enquanto o Real Madrid foi vice-campeão nos três torneios. Os merengues conquistaram apenas o Intercontinental de Clubes e a Supercopa da Uefa.

Na próxima temporada, os confrontos entre Barcelona e Real Madrid já estão marcados no calendário da La Liga. As equipes se enfrentam nos dias 26 de outubro e 10 de maio em partidas válidas pela 10ª e 35ª rodadas, respectivamente.

