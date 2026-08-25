Ídolos da Alemanha compram clube da elite de Portugal
Müller, Hummels e Sommer integram grupo que adquiriu 90% da SAD do Estrela de Amadora
Um grupo de investidores alemães que conta com Thomas Müller, Mats Hummels e Yann Sommer chegou a acordo para comprar 90% da SAD (Sociedade Anônima Desportiva) do Estrela da Amadora, clube que disputa a primeira divisão de Portugal. A operação foi fechada por 40 milhões de euros (cerca de R$ 240 milhões) e representa um recorde para uma SAD do futebol português.
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O acordo foi formalizado na última semana e o anúncio oficial deve acontecer nos próximos dias. O grupo passará a controlar o futebol profissional do Estrela, enquanto os outros 10% da SAD permanecerão nas mãos do clube.
Johannes Mosmang, executivo alemão de 35 anos com experiência no Bayern de Munique, deve assumir a presidência da sociedade. Francisco Lopo, atual CEO, permanecerá no cargo após a mudança de controle.
Estrela da Amadora tem forte valorização
A operação chama atenção também pela valorização do clube nos últimos anos. Em 2020, Paulo Lopo comprou o Estrela da Amadora por apenas 72 mil euros (cerca de R$ 432 mil), quando a equipe ainda disputava o Campeonato de Portugal, equivalente à terceira divisão.
Desde então, o clube conseguiu retornar à elite do futebol português e atualmente disputa a quarta temporada consecutiva na primeira divisão. Durante a gestão de Lopo, o Estrela também participou do processo de recuperação do Estádio José Gomes, na Reboleira. O local estava praticamente abandonado e voltou a receber os jogos da equipe.
Com a venda da SAD, Lopo deixará a presidência da sociedade esportiva, embora não tenha planos de se afastar do futebol.
Ídolos da Bundesliga fazem parte do grupo
Thomas Müller é um dos principais nomes do novo grupo de investidores. Aos 36 anos, o atacante construiu praticamente toda a carreira no Bayern de Munique e atualmente defende o Vancouver Whitecaps, do Canadá.
Pelo clube alemão, Müller conquistou duas vezes a Champions League e acumulou uma série de títulos nacionais e internacionais. Pela seleção alemã, foi campeão da Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil.
Mats Hummels, de 37 anos, também integrou a seleção alemã campeã mundial em 2014. O zagueiro encerrou a carreira profissional depois de defender equipes como Borussia Dortmund, Bayern de Munique e Roma.
O terceiro ex-jogador de destaque ligado ao investimento é Yann Sommer. O goleiro suíço passou por Borussia Mönchengladbach, Bayern de Munique e Inter de Milão e atualmente defende o Club Brugge, da Bélgica.
Investimento aumenta presença estrangeira no futebol português
A aquisição do Estrela da Amadora faz parte de um movimento de crescimento do interesse estrangeiro pelo futebol português. Nos últimos anos, clubes do país passaram a atrair investimentos de grupos e empresários ligados a outras equipes europeias.
Entre os exemplos estão o QSI, proprietário do Paris Saint-Germain, que adquiriu participação no Braga; o V Sports, grupo ligado ao Aston Villa, que investiu no Vitória de Guimarães; e Evangelos Marinakis, dono do Nottingham Forest e do Olympiacos, que comprou o Rio Ave. O futebol português também recebeu investimentos de brasileiros, entre eles Vini Jr, que passou a integrar o projeto do FC Alverca.
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