Chelsea acerta venda de atacante para concorrer com Igor Jesus Centroavante tem acordo verbal com o Nottingham Forest

O Chelsea acertou a venda do atacante Liam Delap para o Nottingham Forest, onde irá concorrer por uma vaga com Igor Jesus. Segundo o "Telegraph", o clube londrino receberá cerca de 45 milhões de libras (R$ 315 milhões) pela transferência.

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Nas últimas horas, Delap conversou com Oliver Glasner, treinador do Nottingham Forest, deu o aval para as negociações avançarem e deixar o Chelsea em definitivo. O atleta já tem exames médicos agendados para assinar seu contrato posteriormente.

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Contratado pelo Chelsea após uma boa temporada no Ipswich Town, Liam Delap não decolou nos Blues. Em 47 partidas, o centroavante marcou apenas três gols e perdeu a disputa pela titularidade com o brasileiro João Pedro.

No Nottingham Forest, Delap chega para disputar vaga no time titular com outro brasileiro: Igor Jesus. O centroavante foi titular na estreia de sua equipe na Premier League na derrota por 1 a 0 para o Leeds, no sábado (22).

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Chelsea pode perder outro atacante

Além de Delap, o Chelsea também pode sofrer com a saída de Nicolas Jackson, que é alvo de interesse do Aston Villa. O clube não está disposto a segurar o senegalês no elenco, mas aguarda por uma boa oferta pelo centroavante.

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