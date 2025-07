O Liverpool irá honrar os dois anos restantes do contrato de Diogo Jota e repassará os valores à família do jogador, morto aos 28 anos em um acidente de carro. A informação foi publicada nesta semana pelo jornal português Record.

Jota tinha vínculo com o clube inglês até junho de 2027. Contratado em 2020, o atacante havia renovado contrato por mais cinco temporadas em 2022. Segundo a plataforma Capology, especializada em finanças esportivas, o português recebia salário anual de 7,28 milhões de euros (equivalente a R$ 46,4 milhões) e figurava entre os dez maiores vencimentos do elenco.

O acidente ocorreu 11 dias após Jota comemorar sua festa de casamento. Ele deixa a esposa e três filhos — de quatro anos, dois anos e sete meses. Em homenagem ao atleta, o Liverpool também anunciou a aposentadoria da camisa 20, utilizada por ele desde sua chegada ao clube.

Diogo Jota comemora gol pelo Liverpool (Foto: Reprodução)

Entenda o falecimento de Diogo Jota

Diogo Jota, jogador do Liverpool e de Portugal, e seu irmão, o atacante André Silva, do Penafiel, morreram em um acidente de carro na última quinta-feira (3) na província de Zamora, no noroeste da Espanha.

Segundo a imprensa local, o acidente ocorreu no quilômetro 65 da rodovia A-52, na região de Sanabria. Durante uma tentativa de ultrapassagem, um dos pneus do veículo estourou, de modo que fez o automóvel sair da pista. Logo após, o automóvel pegou fogo, segundo informações da Guarda Civil.

André Silva e Diogo Jota faleceram em um acidente de carro na Espanha (Foto: Reprodução)

