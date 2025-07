Liverpool toma decisão sobre camisa de Diogo Jota

O Liverpool anunciou uma nova homenagem ao atacante Diogo Jota, que faleceu na madrugada desta quinta-feira (3), vítima de um acidente de carro. A camisa 20, utilizada pelo atleta em sua passagem de cinco anos pelo clube, será aposentada.

continua após a publicidade

➡️ Técnico do Liverpool se pronuncia após falecimento de Diogo Jota

➡️ Torcedores do Liverpool prestam homenagens a Diogo Jota em Anfield

Jota, que tinha 28 anos, foi a óbito junto com seu irmão, André Silva, que também era jogador profissional e defendia as cores do Penafiel (POR). O acidente aconteceu em Zamora, na Espanha, onde o atleta curtia férias e se preparava para o retorno à Inglaterra, em vias de iniciar a pré-temporada com o restante do elenco.

- A camisa 20 será justamente imortalizada pelas contribuições de Jota como parte dos campeões do Liverpool na temporada 2024-25 - o 20º do clube - com seu característico movimento e chute na frente das arquibancadas de Anfield para selar a vitória no clássico de Merseyside em abril, um último gol comovente de sua vida - informou o clube.

continua após a publicidade

➡️ Diogo ‘Jota’ não era o nome real do jogador; entenda o apelido

➡️ Companheiros de Diogo Jota se manifestam após falecimento de jogador

Segundo informações da imprensa local, ao tentar realizar uma ultrapassagem, a Lamborghini da dupla teve um pneu furado, perdeu o controle e sofreu tamanha colisão que gerou um incêndio no automóvel. Ainda não foi divulgado quem estava no volante do carro.

🔴 Trajetória de Diogo Jota pelo Liverpool

Jota chegou ao Liverpool em 2020, contratado por 44 milhões de euros junto ao Wolverhampton para brigar por posição com nomes como Salah, Mané e Roberto Firmino. Querido por Jürgen Klopp, Jota rapidamente ganhou espaço, e seu primeiro gol foi em seu passo inicial na Premier League com a camisa dos Reds, em clássico diante do Arsenal. Logo depois, marcou o 10.000° tento da história do Liverpool, diante do Midtjylland, pela Champions. Porém, uma lesão na perna o deixou fora de ação por três meses, perdendo espaço na corrida pela titularidade.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A contusão foi a primeira de algumas nas temporadas seguintes, algo que o prejudicou fortemente em ter uma sequência na equipe. Em 2022, uma ruptura do músculo da panturrilha, no mês de outubro, diante do Manchester City, o impediu de jogar a Copa do Mundo por Portugal. Retornando em fevereiro, findou dois meses depois um jejum de mais de um ano sem marcar, balançando as redes diante do Leeds United.

Apesar de tudo, faltava um título para além das copas nacionais. E ele veio sob o comando de Arne Slot. O atacante abriu a era do holandês, marcando na abertura da Premier League contra o Ipswich Town. Cada vez mais adaptado como centroavante, brigou por posição com Darwin Núñez e com as lesões, registrando apenas nove gols. Ainda assim, participou da festa na última rodada, quando entrou diante do Crystal Palace. Sem saber que assim seria, festejou pela última vez com a camisa vermelha, cantando "You'll Never Walk Alone" junto à afição a plenos pulmões.