Atitude de Dembélé pega web de surpresa: ‘Bonita homenagem’

Ao selar a vitória do PSG por 2 a 0 sobre o Bayern de Munique nas quartas de final do Mundial de Clubes, o atacante Ousmane Dembélé surpreendeu a todos com uma emocionante homenagem. Após marcar o gol, ele imitou a comemoração de Diogo Jota, finado jogador português que costumava simular que estava jogando videogame.

Diogo Jota e seu irmão André Silva faleceram na última quinta-feira (3) em um trágico acidente de carro. A homenagem de Dembélé trouxe à tona a lembrança do estilo único de Jota em suas celebrações.

Veja algumas reações da web à comemoração de Dembélé

Dembélé comemorou seu gol contra o Bayern de Munique homenageando a comemoração de Diogo Jota, falecido na última quinta-feira (Foto: Reprodução/DAZN)

Entenda o falecimento de Diogo Jota

Diogo Jota, jogador do Liverpool e de Portugal, e seu irmão, o atacante André Silva, do Penafiel, morreram em um acidente de carro na última quinta-feira (3) na província de Zamora, no noroeste da Espanha.

Segundo a imprensa local, o acidente ocorreu no quilômetro 65 da rodovia A-52, na região de Sanabria. Durante uma tentativa de ultrapassagem, um dos pneus do veículo estourou, de modo que fez o automóvel sair da pista. Logo após, o automóvel pegou fogo, segundo informações da Guarda Civil.

A tragédia ocorreu apenas 10 dias após o casamento de Diogo Jota com Rute Cardoso, realizado no dia 22 de junho. O casal tinha três filhos: Denis (nascido em 2021), Duarte (2023) e uma filha nascida em 2024, cujo nome não foi divulgado. Imagens do casamento compartilhadas recentemente mostravam a família reunida em clima de celebração.

