O funeral de Diogo Jota e André Silva foi realizado neste sábado (5), em Gondomar, na região do Porto (POR). A cerimônia contou com a presença de ex-companheiros da dupla, incluindo astros do Liverpool e da seleção de Portugal.

Diferentemente do velório, que aconteceu um dia antes e contou com a presença de homenagens do público geral, o funeral foi realizado em uma capela apenas para os familiares e amigos mais próximos, além de atletas que dividiram gramados com a dupla no futebol profissional.

Arne Slot, técnico do Liverpool, e Nuno Espírito Santo, que conduziu Jota em trajetória no Wolverhampton, se fizeram presentes. O elenco dos Reds apareceu liderado pelo capitão Virgil van Dijk e fez uma homenagem, colocando um conjunto de flores que representava a camisa 20 do atacante lusitano, aposentada pela diretoria.

Rúben Neves, do Al-Hilal, era o mais abalado. O volante do Al-Hilal jogou as quartas de final do Mundial, em derrota diante do Fluminense, na sexta-feira (4), nos Estados Unidos, e voou para Gondomar para participar da cerimônia. Rúben era considerado o melhor amigo de Diogo e ajudou a levar seu caixão em determinado momento do funeral.

Outros ex-companheiros de Jota na seleção, como Bruno Fernandes, João Cancelo, Danilo Pereira e José Sá, também apareceram para prestar tributo ao amigo. O técnico da Seleção das Quinas, Roberto Martínez, foi outro que esteve em Gondomar para a despedida.

Van Dijk homenageia Diogo Jota com montagem de camisa utilizada por atacante no Liverpool (Foto: Filipe Amorim/AFP)

Bruno Fernandes, Danilo Pereira e André Horta atendem a funeral (Foto: Filipe Amorim/AFP)

Arne Slot, técnico do Liverpool, marca presença em cerimônia de despedida (Foto: Filipe Amorim/AFP)

Nuno Espírito Santo comandou Diogo Jota em grande passagem pelo Wolverhampton (Foto: Filipe Amorim/AFP)

João Félix e Roberto Martínez compartilham abraço em funeral (Foto: Filipe Amorim/AFP)

Diogo Jota estava prestes a retornar para a Inglaterra, a fim de iniciar a pré-temporada com o elenco do Liverpool. O atacante estava com seu irmão a caminho de Santander, na Espanha, onde pegaria uma balsa para chegar ao Reino Unido. Porém, segundo informações da imprensa europeia, ao tentar realizar uma ultrapassagem, a Lamborghini da dupla teve um pneu furado, perdeu o controle e sofreu uma colisão tão forte que gerou um incêndio no automóvel. Ainda não foi divulgado quem estava no volante do carro.

Jota estava no auge de sua carreira com o Liverpool e havia acabado de ser campeão da Premier League com os Reds, além da Nations League vencida com Portugal. Em sua homenagem, a diretoria de Merseyside aposentou a camisa 20 para sempre. André, por sua vez, defendia as cores do Penafiel, de Portugal.

