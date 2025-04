Lamine Yamal responde críticas e manda recado para rival

Lamine Yamal está aproveitando o melhor momento da ainda curta carreira profissional. Após ser decisivo mais uma vez no El Clásico contra o Real Madrid, o jovem de 17 anos respondeu críticas e não perdeu a chance de provocar o maior rival durante uma coletiva de imprensa nesta terça-feira (29).

- Neste ano, eles não podem nos vencer. Provamos isso”, afirmou após a vitória do Barcelona na final da Copa do Rei - disse Yamal na coletiva de imprensa na véspera do jogo de ida da semifinal da Champions League contra a Inter de Milão.

Com duas assistências na vitória por 3 a 2 no último sábado (26), que rendeu o 32° título de Copa do Rei do Barcelona, o prodígio catalão ajudou a garantir o terceiro triunfo do Barça sobre o Real Madrid em menos de um ano — todos eles decisivos, com dois títulos conquistados em cima do adversário. Yamal já havia marcado na goleada por 5 a 2 na final da Supercopa da Espanha e também deixou o seu na vitória por 4 a 0 pela 11ª rodada da LaLiga.

- Se sofrermos um gol, não há problema. Se sofrermos dois, também não. Porque neste ano eles não conseguem nos vencer - declarou Yamal após a final da Copa do Rei, em Sevilha.

O Barcelona abriu o placar com Pedri, após passe de Yamal. Mbappé empatou para o Real com um gol de falta, e Tchouaméni virou. Ferran Torres levou o jogo à prorrogação, e Koundé marcou o gol do título aos 10 minutos do segundo tempo extra.

Resposta direta às críticas

Ainda durante a coletiva na véspera da semifinal da Champions League, Yamal voltou a falar sobre os comentários gerados por suas declarações em relação ao Real Madrid.

- Enquanto eu estiver ganhando, ninguém pode me dizer nada [...] Quando eles me vencerem, aí sim podem falar - afirmou o camisa 19 do Barcelona.

Lamine Yamal provocou o Real Madrid após o título da Copa do Rei (Foto: Reprodução/Lamine Yamal)

O que vem por aí?

Em busca da tríplice coroa que já não vem há 10 anos, o Barcelona se prepara para enfrentar a Inter de Milão nas semifinais da Champions League, com o jogo de ida na Catalunha nesta quarta-feira (30).

