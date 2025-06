Ancelotti se rende a Raphinha: ‘Jogador espetacular’

Nesta terça-feira (10), o Brasil venceu o Paraguai por 1 a 0 em partida válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas e garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026. O gol solitário foi marcado por Vini Jr, mas quem também chamou atenção foi Raphinha. Ancelotti rasgou elogios ao jogador, e o jornal "Marca" destacou a atuação do jogador como a "cereja do bolo" de uma temporada histórica.

O jornal espanhol "Marca" destacou o retorno do atacante à Seleção, descrevendo sua atuação como a "cereja do bolo" de uma temporada brilhante. A publicação também fez um balanço sobre o momento do jogador, que começou o ano sendo cotado para deixar o Barcelona, mas conseguiu dar a volta por cima e se tornar peça fundamental no clube catalão

Cumprindo suspensão no primeiro compromisso da Data Fifa, contra o Equador, Raphinha só entrou em campo diante do Paraguai. Antes mesmo da confirmação de sua titularidade, o técnico Carlo Ancelotti já havia rasgado elogios ao brasileiro. Após a partida, o treinador reforçou ainda mais sua admiração:

- O que está jogando agora é um absurdo. É um jogador espetacular. Ele combina a enorme qualidade que tem com um trabalho físico extraordinário - afirmou Ancelotti após a vitória contra o Paraguai

- A volta de Raphinha é uma ótima notícia para nós, porque nesta temporada ele mostrou que é um dos melhores jogadores do mundo, então ele vai nos ajudar muito - disse o técnico italiano antes do confronto pelas Eliminatórias.

Raphinha em ação pela Seleção Brasileira no duelo contra o Paraguai (Foto: Nelson Almeida/AFP)

Classificação à Copa coroa temporada de Raphinha

O sucesso com a Seleção Brasileira fecha com chave de ouro uma temporada inesquecível para Raphinha. Após quase deixar o Barcelona, o atacante não só permaneceu no clube como se tornou um dos principais protagonistas da equipe. Conquistou títulos importantes - La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha - e teve grande destaque na Champions League, onde igualou um recorde histórico de participações em gols.

A nível individual, o desempenho de Raphinha foi digno de premiações. Ele foi eleito o melhor jogador de La Liga, com 18 gols marcados em 36 jogos - triplicando seus números da temporada anterior - e ainda distribuiu 11 assistências.

