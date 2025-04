Barcelona provoca Real Madrid após título da Copa do Rei

O Barcelona superou o Real Madrid por 3 a 2 na final da Copa do Rei, e se sagrou campeão do torneio pela 32ª vez em sua história. O duelo quente em campo teve reflexões também fora das quatro linhas para o time vencedor após o apito final.

Nas redes sociais, a conta oficial dos catalães provocou os rivais com a conquista. Através de uma arte do título, o Barça publicou a legenda "Rei de Copas", em alusão ao disparo na vantagem dos troféus do campeonato: 32 a 20 em relação ao rival.

O apelido também faz leve referência a uma alcunha do Real, que se intitula o "Rei da Europa" por conta dos 15 títulos de Champions League. Na edição atual do europeu, os Merengues já foram eliminados, diante do Arsenal, enquanto os Culés têm pela frente a semifinal diante da Inter de Milão.

👀 Veja a provocação do Barcelona ao Real Madrid

No Estádio de La Cartuja, em Sevilha, o Barcelona levou a melhor sobre o rival já na prorrogação. Os catalães saíram na frente com Pedri, ainda na primeira etapa; no segundo tempo, Mbappé e Tchouaméni viraram, mas rapidamente, Ferrán Torres deixou tudo igual e levou o duelo ao tempo extra. Restando cinco minutos para o fim dos 30' adicionais, o zagueiro francês Jules Koundé acertou lindo chute de fora da área e garantiu o triunfo.

Koundé comemora gol marcado no duelo entre Barcelona e Real Madrid, pela Copa do Rei (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)

A derrota na final, inclusive, colocou Carlo Ancelotti na berlinda. O técnico italiano, alvo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir a Seleção Brasileira, tem sido pressionado pelo desempenho abaixo das expectativas em Madri, e seu nome é constantemente ligado a uma demissão nas próximas semanas.