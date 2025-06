Revelado o número que Alexander-Arnold usará no Real Madrid

Doze dias depois do anúncio oficial de Trent Alexander-Arnold no Real Madrid, o número que ele usará foi confirmado. A informação é de Fabrizio Romano. O jogador inglês chegou do Liverpool após não ter seu contrato renovado e foi relacionado para a disputa do Mundial de Clubes.

Segundo o jornalista italiano, o jogador usará a lendária camisa 12 do Real Madrid, eternizada pelo brasileiro Marcelo.

Marcelo é um dos maiores laterais da história do Real Madrid, e é o quarto jogador com mais títulos na história do clube, com 25. Na frente dele só estão Luka Modric, com 27, e Carvajal e Nacho, com 26 cada.

Na outra lateral, Trent chega ao Real Madrid como um verdadeiro "galáctico", e terá a difícil missão de repetir o sucesso de Marcelo com a camisa do clube.

Alexander-Arnold será apresentado nesta quinta-feira (12)

Trent Alexander-Arnold, novo jogador do Real Madrid (Foto: Darren Staples/AFP)

Ainda nesta quarta-feira, o Real Madrid anunciou que a apresentação de Trent à imprensa e à torcida será realizada nesta quinta (12), em Valdebebas. Confira a nota do clube merengue:

— O Real Madrid C.F. comunica que amanhã, quinta-feira, às 12h30, acontecerá a apresentação do nosso jogador Trent Alexander-Arnold na Cidade Real Madrid.

Antes disso, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, receberá Trent Alexander-Arnold para o ato protocolar de assinatura que vincula nosso novo jogador ao clube pelas próximas seis temporadas.

Após a apresentação, Trent Alexander-Arnold atenderá à imprensa na sala de conferências da Cidade Real Madrid.

