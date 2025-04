Jobe Bellingham, irmão de Jude, do Real Madrid, foi eleito o melhor jogador jovem da Championship atuando pelo Sunderland. O meia foi peça importante para a boa temporada que fez o clube, conquistando vaga nos play-offs para o acesso à Premier League. Em votação, o jovem de 19 anos seguiu os passos de seu irmão, que já venceu este prêmio em 2020, quando atuava pelo Birmingham.

Nesta temporada, Jobe Bellingham participou de 39 dos 45 jogos do Sunderland. No período, o meia contribuiu com quatro gols e três assistências para o time, sendo peça chave para a chance ao acesso à elite do futebol inglês.

O Sunderland de Jobe vai terminar a segunda divisão do Campeonato Inglês em quarto lugar. Atualmente, a equipe tem 76 pontos e resta um jogo para finalizar a competição, não tendo a possibilidade de subir ou descer na tabela. Essa posição garante vaga nos play-offs para a disputa da vaga para jogar a Premier League na próxima temporada.

Em 2020, Jude Bellingham foi eleito o melhor jogador jovem da Championship, após grande temporada com o Birmingham. O astro do Real Madrid teve números muito parecidos com seu irmão. Aos 16 para 17 anos, Bellingham fez quatro gols e duas assitências na temporada pelo time que o formou. A idolatria no clube foi tão grande que o Birmingham decidiu aposentar a camisa 22, vestida na época por Jude, para inspirar jovens promessas a alcançarem o sucesso. Após seu destaque, ele foi transferido para o Borussia Dortmund, onde se destacou ainda mais e chamou a atenção do Real Madrid.

Jobe e Jude Bellingham em campanha da seleção da Inglaterra (Foto: Divulgação/Instagram)

Irmão de Bellingham pode parar na Alemanha

Segundo o jornalista alemão Philipp Heinze, o RB Leipzig pode ser o próximo destino de Jobe Bellingham. O clube alemão vê com bons olhos a contratação do meio-campista inglês, caso ocorra a saída de Xavi Simons no verão europeu. O Sunderland, clube que Bellingham defende, estaria pedindo entre 25 e 30 milhões de euros (cerca de R$ 162 a R$ 194 milhões). Conforme o jornalista, o Leipzig estaria disposto a assumir o risco na contratação do meio-campista.

O jogador ainda é alvo de Borussia Dortmund, de acordo com o 'Bild'. A classificação para a Champions, no entanto, seria crucial para a chegada do atleta na equipe. Caso o clube se classifique para a competição, o elenco precisaria ser reforçado, e Jobe Bellingham seria um dos nomes cogitados para integrar o pacote de contratações.