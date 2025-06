Franco Mastantuono, mais novo jogador do Real Madrid, fez seu último jogo no Monumental nesta terça-feira (10), na partida entre Argentina e Colômbia, empatada em 1 a 1. Após a partida, James Rodríguez, ex-jogador do São Paulo e do Real Madrid, falou sobre a ida de Mastantuono ao clube espanhol.

James Rodríguez foi jogador do Real Madrid entre as temporadas de 2014/15 e 2019/20, passando um período emprestado ao Bayern de Munique. O colombiano, da mesma posição de Mastantuono, fez 37 gols e deu 42 assistências em 125 partidas pelo clube - tem alguma experiência para compartilhar com o argentino.

Após o apito final da partida entre Argentina e Colômbia, James foi questionado sobre a transferência de Mastantuono ao Real Madrid, e não hesitou.

— Quando você chega ao Real Madrid, tudo fica muito mais fácil. Você tem ao lado todos que são bons. Esse garoto também é bom e, quando se está perto de jogadores top, tudo fica mais simples. Ele tem muita qualidade e esperamos que possa fazer um bom papel — afirmou James Rodríguez.

Mastantuono foi vendido ao Real Madrid por 45 milhões de euros

O jovem jogador argentino irá se transferir do River Plate para o Real Madrid após a disputa do Mundial de Clubes, quando fará 18 anos. A informação é do "Diário Olé", da Argentina.

Franco Mastantuono em sua estreia pela seleção da Argentina (Foto: Reprodução/Instagram)

O Real pagará a multa no valor de 45 milhões de euros ao River para contar com o jogador, que se tornou a venda mais cara da história do futebol argentino.

O PSG também se interessou pela contratação de Mastantuono, mas não demonstrou interesse em pagar a multa rescisória.

