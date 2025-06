Em poucos dias, os Estados Unidos serão o centro do mundo do futebol. No próximo sábado (14), inicia-se o Mundial de Clubes da Fifa que, em novo modelo, abarca 32 clubes, aos moldes da Copa do Mundo de seleções, até 2022. A partir disso, o Lance! traz para o leitor um detalhamento de cada confronto que os times daqui já tiveram na história contra aqueles que vão, novamente, reencontrar na fase de grupo. Desde já, um spoiler: os brasileiros estão em vantagem!

continua após a publicidade

Palmeiras

De todos os rivais do grupo A, o Palmeiras enfrentará de forma inédita o Porto (POR) e o Inter Miami (EUA), de Lionel Messi e cia. A reprise de um confronto fica por conta do jogo contra o Al Ahly (EGI), equipe que o alviverde já enfrentou duas vezes. Curiosamente, ambas em um Mundial de Clubes da Fifa. O retrospecto é oficialmente favorável ao Verdão: um empate e outra vitória. Contudo, a igualdade tem sabor amargo: em 2021, na disputa de 3º lugar do campeonato, um empate de 0 a 0 levou o jogo aos pênaltis. Na marca da cal, os egípcios venceram a disputa por 3 a 2.

Dudu comemora o gol contra o Al Ahly na semifinal do Mundial de 2021 (Fabio Menotti/Palmeiras)

No ano seguinte, a revanche: agora pelas semifinais do torneio, o Palmeiras não tomou conhecimento do adversário e, com gols de Raphael Veiga e Dudu, classificou o Verdão para a final do torneio de então.

continua após a publicidade

Botafogo

Botafogo x Atlético de Madrid

Falha de arqueiro alvinegro culmina com empate no jogo ocorrido em Madri (Reprodução/Biblioteca Nacional)

Dos três adversários presentes no Grupo B, o Botafogo já enfrentou os dois times europeus. Em confrontos com o Atlético de Madrid, igualdade: uma vitória, um empate e uma derrota. Em amistoso ocorrido em Madri, com Garrincha e Quarentinha em campo, o placar acabou 3 a 3, tendo o time da casa conseguido o empate ao apagar das luzes, como conta a edição do Jornal dos Sports de 20 de março de 1955.

Quatro anos depois, um novo encontro entre os dois times. Novamente em Madri. Mais uma vez de acordo com uma edição do Jornal dos Sports, agora de 25 de junho de 1959, um fato para lá de curioso: para ajudar a chamar mais público para o jogo, o Real Madrid, maior rival do Atlético, cedeu um dos maiores jogadores de sua história, o húngaro Férenc Puskas, para jogar pelo time da cidade contra o Botafogo. Ao lado de Vavá, campeão mundial pelo Brasil no ano anterior, os dois faziam a dupla de ataque. No entanto, ambos não foram páreos para o time do Botafogo que, comandado por Didi, venceu por 6 a 4 em uma tarde, segundo o jornalista da publicação, de calor carioca na capital espanhola.

continua após a publicidade

A derrota alvinegra ocorreu 26 anos depois, em 1985, pelo Torneio Internacional de Huelva, na Espanha. Nas semifinais do torneio, o Botafogo foi superado pelo Atlético por 4 a 2. Alemão, cobrando falta, e Renato, após passar por três adversários, fizeram os gols do Glorioso. No jogo, Elói ainda perdeu um pênalti e Osvaldo foi expulso. Na disputa de terceiro lugar, o preto e branco venceu o time da casa.

Botafogo x Paris Saint-Germain

Pelo Torneio de Genebra, segundo informou a edição do Jornal dos Sports de 7 de agosto de 1984, nem a péssima arbitragem do árbitro Franz Gächter foi capaz de frear o futebol, relatado como envolvente, do Botafogo. Após sair atrás logo aos quatro minutos de jogo, em contra ataque de Susic, do Paris Saint-Germain, o alvinegro virou o jogo com dois gols de Baltazar e um de Helinho. No dia seguinte, o time carioca venceu o Everton, da Inglaterra, e foi campeão do certame.

Flamengo

Assim como o rival, o Flamengo também jogou contra dois dos três clubes de seu grupo D. Em duas partidas, uma vitória para o Mengão e uma derrota.

Flamengo x Espérance

O time comandado por Evaristo de Macedo venceu, no dia 8 de agosto de 1993, em Túnis, capital da Tunísia, o Espérance. O time rubro negro, que tinha jogadores do quilate de Júnior, Casagrande, Júnior Baiano e Fabio Baiano triunfou com o gol de uma jovem promessa de nome Marcelinho Carioca.

Flamengo x Chelsea

Em 5 de agosto de 1998, o time carioca, então comandado por Joel Santana e com um elenco de Júlio César, Juan e Romário, encarou os ingleses na disputa de terceiro lugar no Torneio Internacional de Amsterdã, na Holanda. E acabou sendo goleado por 5 a 0.

Fluminense

O Time de Guerreiros está no Grupo F, junto com Borussia Dortmund (ALE), Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e Ulsan HD, da Coreia do Sul. O único que o Fluminense já enfrentou foram os sul coreanos.

Em 29 de janeiro de 1994, em amistoso no Estádio das Laranjeiras, o tricolor, composto por jogadores como o goleiro Ricardo Cruz e o atacante Ézio, venceu o Ulsan HD por 1 a 0, com gol de Rogerinho. A partida também foi a despedida do árbitro José Roberto Wright.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar