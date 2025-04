Hansi Flick nunca perdeu uma final como treinador em toda sua carreira. Com a vitória do Barcelona neste sábado (26) por 3 a 2 sobre o Real Madrid na final da Copa do Rei, o técnico ampliou a expressiva marca vitoriosa de agora 11 finais e 11 títulos. O alemão atingiu esse recorde treinando Hoffeiheim, Bayern de Munique e Barcelona.

Com o título deste sábado (26), Flick chegou à sua segunda taça pelo Barcelona. O primeiro foi a Supercopa da Espanha, conquistada também sobre o Real Madrid, por 5 a 2 no início do ano. Pelo Hoffenheim, o alemão conquistou quatro vezes a Badischer Pokal: em 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005. Depois do Hoffenheim, Flick deu uma pausa em sua carreira como treinador e foi assistente de Joachim Löw na seleção da Alemanha por muitos anos.

Em 2019, o alemão voltou a treinar um clube - o Bayern de Munique. Lá, foram cinco finais e cinco títulos: Copa da Alemanha em 2019/20, Champions League em 2019/20, Supercopa da Alemanha em 2020, Supercopa da Uefa em 2020 e Mundial de Clubes da Fifa 2020.

Como foi o jogo entre Barcelona e Real Madrid pela final da Copa do Rei?

No Estádio de La Cartuja, em Sevilha, o Barcelona levou a melhor sobre o Real Madrid já na prorrogação. Os catalães saíram na frente com Pedri, com passe de Lamine Yamal. No segundo tempo, Mbappé e Tchouaméni viraram, mas rapidamente, Ferrán Torres deixou tudo igual com mais uma assistência de Yamal e levou o duelo ao tempo extra. Restando cinco minutos para o fim dos 30' adicionais, o zagueiro francês Jules Koundé acertou lindo chute de fora da área e garantiu o triunfo.

O Barcelona de Hansi Flick contra o Real Madrid pela final da Copa do Rei (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

— O espírito positivo com que trabalhamos nos ajudou, foi uma noite perfeita. Só posso agradecer aos jogadores pela grande atuação que tiveram. Tentaram o gol com insistência, eles nunca se rendem —afirmou Hansi Flick na entrevista coletiva após a conquista.