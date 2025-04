Após a final da Copa do Rei da Espanha disputada neste sábado (26), Lamine Yamal provocou o Real Madrid em entrevista para o canal oficial do Barcelona. Comemorando o título, o jovem falou que "Mesmo que eles façam dois gols, não tem problema". Yamal deu duas assistências, para Pedri e Ferran Torres, na vitória do Barcelona por 3 a 2 na prorrogação sobre o Real Madrid em jogo que deu o título da Copa do Rei para os Culés.

Com a conquista, o Barcelona mantém viva a esperança da tríplice coroa, uma vez que está na semifinal da Champions League e lidera La Liga com cinco rodadas para o fim.

— Mesmo que a gente sofra um gol, não tem problema. Mesmo que soframos dois gols, ainda assim, não tem problema. Este ano, eles simplesmente não conseguem nos vencer. Nós provamos isso. Estou muito feliz. Visca Barça — provocou Yamal na comemoração do título.

Lamine Yamal foi peça fundamental na conquista da Copa do Rei e na fase que vive o Barcelona na Espanha. Na Copa, o jovem de 17 anos fez dois gols e deu seis assistências - duas delas na final - em cinco partidas. Na temporada, ele soma 14 gols e 24 assistências em 48 jogos. Só contra o Real Madrid, foram dois gols e duas assitências em três jogos, e o Barcelona venceu os três. 4 a 0 por La Liga, 5 a 2 pela final da Supercopa da Espanha e 3 a 2 pela final da Copa do Rei. Os clubes ainda se enfrentam pelo Campeonato Espanhol no dia 11 de maio, em jogo que pode dar mais um troféu para os Culés.

Como foi o jogo entre Barcelona e Real Madrid pela final da Copa do Rei?

Koundé e Yamal comemoram gol marcado no duelo entre Barcelona e Real Madrid, pela Copa do Rei (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)

No Estádio de La Cartuja, em Sevilha, o Barcelona levou a melhor sobre o Real Madrid já na prorrogação. Os catalães saíram na frente com Pedri, com passe de Lamine Yamal. No segundo tempo, Mbappé e Tchouaméni viraram, mas rapidamente, Ferrán Torres deixou tudo igual com mais uma assistência de Yamal e levou o duelo ao tempo extra. Restando cinco minutos para o fim dos 30' adicionais, o zagueiro francês Jules Koundé acertou lindo chute de fora da área e garantiu o triunfo.