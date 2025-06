Em preparação ao Mundial, time de ex-Botafogo humilha equipe americana

Na preparação para o Mundial de Clubes, o Benfica fez um jogo-treino com o Tampa Bay Rowdies, equipe da segunda divisão americana, e massacrou, vencendo por 7 a 0. A partida aconteceu nesta quarta-feira (10) e foi o último duelo de preparação antes do torneio internacional.

O Tampa Bay Rowdies é uma equipe profissional que disputa a United Soccer League (USL), uma liga sancionada pela Federação de Futebol dos Estados Unidos como a segunda divisão do futebol americano. A discrepância entre os níveis das equipes ficou clara no resultado da partida, já que o Benfica não mostrou piedade e aplicou um verdadeiro "chocolate" com a vitória por 7 a 0.

Bruma, do Benfica, em ação no jogo-treino, contra o Tampa Bay Rowdies (Foto: Divulgação/Instagram)

No Grupo C do Mundial de Clubes, o Benfica terá como oponentes Bayern de Munique, Auckland City e Boca Juniors. No último confronto antes da competição, Bruno Lage, ex-Botafogo, esboçou uma escalação próxima do time considerado titular para o torneio. O destaque da equipe foi o atacante Di Maria, que começou entre os 11 iniciais. O zagueiro Otamendi, o xerife do setor defensivo, foi ausência na partida, pois retornava dos compromissos com a seleção da Argentina.

Benfica finaliza preparação para o Mundial de Clubes

O Benfica é um dos representantes de Portugal no Mundial de Clubes da FIFA. Com o último jogo-treino realizado, a equipe encerra oficialmente sua preparação para o torneio intercontinental. A estreia será contra o Boca Juniors, em partida marcada para este domingo (16), às 19h (horário de Brasília).

O Benfica garantiu vaga no torneio por meio do ranking da Uefa, que considerou o desempenho do clube nas últimas quatro edições da Champions League. O clube está no Grupo C, ao lado de Bayern de Munique (Alemanha), Boca Juniors (Argentina) e Auckland City (Nova Zelândia) - adversários tradicionais do futebol mundial.

