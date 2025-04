Adversários nesta terça-feira (29) pela semifinal da Champions League, os técnicos Mikel Arteta e Luis Enrique, de Arsenal e PSG, dividem uma história curiosa no passado. Além de serem espanhóis e terem atuado como jogadores profissionais, um inteferiu indiretamente no andamento da carreira do outro sem ao menos que tenham percebido.

O ano era 2000 e Mikel Arteta era um dos jovens promissores das categorias de base do Barcelona. Fato é que, aos 18 anos, tinha pouco espaço nos Culés, uma vez que disputava posição com nomes como Pep Guardiola, Emmanuel Petit, Phillip Cocu, Ivan De La Pena, Jari Litmanen e Luis Enrique, atual treinador do PSG. Além dos nomes anteriores, Arteta ainda tinha como companheiros de base Xavi e Iniesta. O melhor caminho, então, foi sair de lá.

Em dezembro, Luis Fernández retornou ao PSG para um cargo de dirigente. Seu objetivo era claro: tornar a equipe mais jovem e voltar ao protagonismo do futebol francês. A equipe da capital não conquistava o título da Ligue 1 desde a temporada 1993/94, somando, até ali, apenas três em toda a sua história. Arteta foi um dos pilares dessa reconstrução e teve boa passagem, somando 53 jogos com cinco gols.

— Foi assustador para mim e minha família. Estávamos em Barcelona quando recebemos a ligação: 'Você precisa fazer as malas e voar para Paris agora'. Eu tinha 18 anos, não tinha jogado nenhuma partida profissional na minha vida. Aí você olha aqueles nomes (do PSG) e pensa: tem certeza que é o certo? Luis Fernández foi quem acreditou em mim. É isso que todo mundo precisa, alguém para te dar uma chance e estar cercado das pessoas certas. Eles me protegeram como um filho, então foi um ambiente perfeito para eu descobrir do que era capaz — relembrou em conversa com o site do Arsenal.

Arteta dividiu vestiário com Ronaldinho no PSG

Entre os jovens que o PSG investiu, um deles foi Ronaldinho Gaúcho, que brilhou pela primeira vez na Europa com a camisa da equipe francesa. O brasileiro foi um dos amigos próximos de Arteta no elenco.

— Fomos colegas de quarto por um ano e meio. Ele era um talento enorme. Tinha uma aura, uma energia, um sorriso no rosto... era impossível estar ao lado dele e estar de mau humor. Eu nunca tinha visto um talento como aquele. Nos treinos, em cada exercício, era tipo: 'Como isso é possível?'. Fisicamente, é impossível fazer certas coisas. Era inacreditável jogar com ele — relembrou.

Com Arteta e Luis Enrique na beira de campo, Arsenal e PSG começam, nesta terça, a decidir o finalista da Champions League de 2024/2025. A partida de ida acontece no Emirates Stadium, em Londres, com a volta sendo realizada em Paris, na França.