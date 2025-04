Boca Juniors coloca ex-Grêmio como prioridade para ser o novo técnico

O Boca Juniors colocou Gustavo Quinteros, ex-Grêmio, como prioridade para ser o novo técnico em 2025. O presidente Juan Román Riquelme demitiu Fernando Gago nesta terça-feira (29) após derrota por 2 a 1 para o River Plate, no domingo (27).

Essa não é a primeira vez que Riquelme coloca Quinteros como alvo para o Boca Juniors. O treinador de 60 anos já havia sido procurado após a saída de Diego Martínez, em setembro do ano passado, mas a negociação não avançou na ocasião por ele estar no comando do Vélez Sarsfield.

Agora, livre no mercado após a demissão do Grêmio há duas semanas, Quinteros está disposto a conversar e assumir o novo desafio. O presidente do Boca vai procurá-lo nesta semana para realizar uma proposta.

De acordo com o Diário Olé, da Argentina, Riquelme avalia Quinteros "com experiência, conhecimento do futebol argentino e, principalmente, personalidade para superar essa situação e liderar o Mundial de Clubes". A competição será disputada entre junho e julho, e a estreia é diante do Benfica, de Portugal - Bayern de Munique e Auckland City, da Austrália, também estão no grupo C.

Além do Mundial, o Boca Juniors lidera o grupo A do Apertura do Campeonato Argentino, com 32 pontos em 15 jogos. O time também tem a Copa Argentina, onde enfrenta o Atlético Tucumán pelo 16 avos de final. Na Libertadores, a equipe foi eliminada na segunda-fase pelo Alianza Lima antes de chegar na fase de grupos.

Gustavo Quinteros, ex-Grêmio, foi campeão na Argentina pelo Vélez. (Foto: Reprodução)

Quinteros no Grêmio

Gustavo Quinteros foi demitido após a derrota por 4 a 1 para o Mirassol, a terceira consecutiva no Campeonato Brasileiro, no estádio José Maria de Campos Maia. O argentino naturalizado boliviano já estava pressionado no cargo desde a eliminação na semifinal do Campeonato Gaúcho para o Juventude.

Contratado para substituir Renato Portaluppi, maior ídolo da história do Grêmio, Quinteros desembarcou em Porto Alegre após ter sido campeão argentino com o Vélez Sarsfield. Porém, não conseguiu repetir o bom trabalho no Tricolor Gaúcho.

Quinteros encerrou sua passagem de três meses e meio no Grêmio com 18 jogos, oito vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Com ele, deixaramm o clube os auxiliares Leandro Desábato, Maximiliano Quezada e Rodrigo Quinteros, e o preparador físico Hugo Roldán.