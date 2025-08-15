La Liga: os 10 principais jogadores para ficar de olho na temporada

A temporada da La Liga 2025/26 começa neste sábado (16) e promete não apenas confrontos eletrizantes, como uma disputa intensa por protagonismo dentro de campo dos principais jogadores. Novas contratações, jovens em ascensão e veteranos em busca de reafirmação colocaram um tempero extra nesta edição do Campeonato Espanhol. Confira os dez nomes para ficar de olho:

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Nico Williams é considerado um dos jovens mais promissores do futebol espanhol e é peça fundamental na nova geração de craques da Espanha. Após muitas negociações, o jovem de 23 anos renovou com o Athletic Bilbao até 2035 e deu fim às especulações com o Barcelona no início do mês de julho.

Um dos principais nomes dos títulos da Eurocopa 2024, pela Espanha, e a Copa do Rei, pelo Bilbao, o atacante espanhol se destacou na temporada 2023/24, onde disputou 2.728 minutos em 37 jogos, nos quais marcou oito gols e concedeu 16 assistências. Em 2024/25, Nico somou 11 gols e sete assistências em 45 jogos.

A capacidade de superar as defesas em situações de mano a mano e a visão para criar oportunidades de tento têm sido elementos-chave no jogo de Nico Williams.

Nico Williams em ação pelo Athletic Bilbao (Foto: Divulgação)

Joan García (Barcelona)

O goleiro Joan García foi anunciado como novo jogador do Barcelona para 2025/26. O clube divulgou a contratação após o pagamento da multa rescisória: 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões). O jovem atuava no Espanyol, principal rival dos Blaugranas na Catalunha.

Nascido na Catalunha, Joan García tem 24 anos e iniciou na base do Espanyol em 2017, quando foi contratado junto ao modesto CF Damm, seu primeiro clube na carreira. Sem pular etapas, o goleiro assinou seu primeiro contrato profissional em 2021, com validade prevista até 2028. Foi titular na equipe catalã em todos os 38 jogos da La Liga em 2024/25. Somadas todas as competições, ele fez 67 jogos pelo time principal e passou 21 partidas sem sofrer gols.

Joan García assinou com o Barcelona até 2031 (Foto: Divulgação/Barcelona)

García chega ao Barcelona como uma das grandes promessas do futebol espanhol e com possibilidade de alcançar a titularidade na próxima temporada. Na posição, o time de Hansi Flick tem os veteranos Wojciech Szczęsny — garantido por mais uma temporada — e Marc-André ter Stegen, ídolo do clube com futuro incerto na Catalunha.

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Campeão do Brasileirão e da Libertadores em passagem brilhante pelo Botafogo em 2024, o meia-atacante Thiago Almada, que estava emprestado ao Lyon, foi anunciado pelo Atlético de Madrid no dia 15 de julho em contrato válido até 2030.

Considerado um dos reforços mais esperados da janela, o argentino chega cercado de expectativas e terá que construir seu próprio caminho na Espanha a comando do compatriota Diego Simeone. O jogador de 24 anos foi um pedido pessoal do treinador, que vê nele para repetir o papel de Angel Correa, um dos maiores ídolos do clube.

Atlético de Madrid anuncia Thiago Almada, ex-Botafogo e Lyon (Foto: Divulgação/Atlético de Madrid)

Revelado pelo Vélez Sarsfield, Almada estava no Atlanta United, dos Estados Unidos, quando o scout do Botafogo o indicou para Textor, que fez a compra por quase 20 milhões de euros. Em apenas seis meses no Glorioso, se firmou como titular, caiu nas graças da torcida pela versatilidade e criatividade, sendo peça crucial para os títulos conquistados no último ano.

Almada também esteve na Copa do Mundo de 2022, quando foi campeão pela Argentina, e chegou a entrar no fim do confronto com a Polônia, pela fase de grupos. Além disso, fez parte de diversos jogos da campanha nas Eliminatórias, que já colocou a Albiceleste no Mundial do próximo ano.

Dean Huijsen (Real Madrid)

Em maio deste ano, o Real Madrid anunciou a contratação do zagueiro Dean Huijsen, de apenas 20 anos, para a disputa do Mundial de Clubes. O defensor se destacou pela seleção da Espanha e na última temporada pelo Bournemouth, da Premier League. O clube merengue pagou a multa rescisória de 59,3 milhões de euros (R$ 373,9 milhões) e jovem defensor assinou por cinco temporadas.

Dean Huijsen em ação em sua estreia pelo Real Madrid no Mundial de Clubes (Foto: Megan Briggs/AFP)

Por conta do desempenho na temporada na Inglaterra, Huijsen foi indicado ao prêmio de melhor jovem da Premier League 24/25 e vestiu pela primeira vez a camisa da seleção espanhola, para os jogos contra a Holanda pelas quartas de final da Liga das Nações. Ele foi titular no jogo e contribuiu com uma assistência para Oyarzabal para a classificação da Espanha.

O zagueiro, inclusive, foi um dos mais elogiados pelo técnico Xabi Alonso no Mundial de Clubes e tratado como um dos melhores jogadores do Real Madrid na competição. O atleta chegou como uma das grandes promessas do futebol espanhol, mas ganhou espaço rapidamente devido aos desfalques da equipe merengue.

Cucho Hernández (Real Betis)

O atacante Cucho Hernández é, sem dúvidas, um dos nomes mais badalados de La Liga e, inclusive, foi sondado por Botafogo e Flamengo no fim de 2024. Anunciado como jogador do Real Betis em fevereiro deste ano, o colombiano jogará a segunda temporada pelo clube em retorno ao futebol espanhol após passagens discretas por Huesca, Mallorca e Getafe entre 2017 e 2021.

Cucho Hernández, do Betis, tenta passar pela marcação do defensor do Como (Foto: Divulgação/Betis)

Desde sua chegada, Cucho se transformou em um pilar do time e, junto de Antony e companhia, ajudou a equipe a chegar na final da Conference League, onde os espanhóis foram parados na derrota por 4 a 1 para o Chelsea.

O nome de Hernández é Juan Camilo; Cucho é um apelido dado em sua infância, pois seus pais raspavam a cabeça, o que lhe conferia uma semelhança ao volante argentino "Cuchu" Cambiasso e acabou rendendo o apelido que o segue em toda a sua carreira.

Aimar Oroz (Osasuna)

Aimar Oroz, de 23 anos, é o grande nome do meio-campo do Osasuna e um dos principais do futebol espanhol. Com raízes na base do clube desde 2014, a joia se firmou no time principal em 2022, após impressionantes atuações pelo Osasuna B.

Há três anos no elenco profissional, Oroz já soma mais de 100 jogos no Osasuna, sendo 37 na última temporada de La Liga. No último ano, inclusive, o meio-campista acertou a renovação do contrato até 2029, com cláusula de rescisão fixada em 30 milhões de euros.

Aimar Oroz em ação pelo Osasuna (Foto: AFP)

Rashford (Barcelona)

Chegando como novo reforço Barcelona, em negociação por empréstimo de uma temporada, o atacante Marcus Rashford é um dos principais jogadores da janela de transferências de La Liga. O inglês surgiu no Manchester United como promessa e rapidamente virou peça importante da equipe, onde permaneceu por anos.

Em sua primeira temporada, Rashford fez sete gols e distribuiu duas assistências em 15 partidas, o que o elevou a um status de titular na temporada seguinte, na qual já disputou 50 jogos - com 10 gols e três assistências. O inglês disputou 426 partidas pelo Manchester United, com 136 gols marcados.

Rashford em ação pelo Barcelona contra o Como pelo Troféu Joan Gamper (Foto: Divulgação/Barcelona)

Contudo, o atacante teve a carreira marcada por oscilações e não conseguiu manter um nível satisfatório com constância. Na temporada passada, Rashford foi emprestado ao Aston Villa após queda de rendimento nos Red Devils. Nos últimos dois anos, não correspondeu e somou apenas 19 gols.

No Barcelona, Rashford encontrará a concorrência de Raphinha pelo lado esquerdo, que foi um dos melhores jogadores do mundo na última temporada. Hansi Flick ainda tem a possibilidade de arrastar o brasileiro para o meio e formar um quarteto com Yamal e Lewandowski.

Alexander-Arnold (Real Madrid)

Anunciado no fim de maio pelo Real Madrid, o lateral-direito Trent Alexander-Arnold é um dos maiores nomes a chegar na Espanhar na temporada 2025/26. O defensor tinha contrato com o Liverpool até o fim do primeiro semestre de 2025, mas optou por não renovar o vínculo e concretizar a mudança de ares.

Alexander-Arnold em ação pelo Real Madrid no Mundial de Clubes (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

A chegada do lateral ao Real Madrid se encaixa em um contexto de renovação do elenco. Além da saída do técnico Carlo Ancelotti, nomes como Modric e Lucas Vázquez se despediram de Valdebebas em 2024/25. Para o lado direito do campo, Dani Carvajal se tornou a única opção, além da improvisação de Valverde, que foi corriqueira ao longo da última temporada.

Arnold era um antigo interesse do presidente Florentino Pérez e chegou para a disputa do Mundial de Clubes. Apesar das grandes expectativas, o inglês foi criticado pelo pouco protagonismo no torneio da Fifa, e precisará provar seu valor em disputa aberta com Carvajal durante o Campeonato Espanhol.

Álex Baena (Atlético de Madrid)

O novo camisa 10 do Atlético de Madrid é uma das grandes esperanças do time de Diego Simeone na temporada. Os Colchoneros anunciaram Álex Baena, que foi contratado no início de julho e já assumiu o icônico número. O meia custou 42 milhões de euros (R$ 269 milhões na cotação atual) aos cofres madrilenhos.

Baena faz parte de um grande pacote de reforços que o Atlético de Madrid trouxe para 2025/26. O ponta-esquerda ganhou destaque na última temporada, ao finalizar La Liga como garçom da competição, com 14 assistências. Cria do Villarreal, Baena conquistou a Europa League com o Submarino Amarelo e agora assina um vínculo de cinco anos com o Atleti.

Álex Baena em apresentação pelo Atlético de Madrid (Foto: Divulgação/Atlético de Madrid)

Takefusa Kubo (Real Sociedad)

Há muitos anos no futebol espanhol, após ser contratado pelo Real Madrid em 2019, o meia Takefusa Kubo vem se destacando cada vez mais no Real Sociedad. O japonês foi um dos grandes nomes do clube na última temporada e, em 34 partidas nesta temporada, o jogador contribuiu com seis gols e três assistências em todas as competições que disputou.

O meia-atacante está em sua terceira temporada no Real Sociedad e é uma das esperanças para o sucesso do clube em 2025/26. Aos 24 anos, Kubo, conhecido no início da carreira pelo apelido de "Messi japonês", despertou interesse do Liverpool e diversos clubes da Arábia Saudita.

Takefusa Kubo vem se destacando cada vez mais no Real Sociedad (Foto: AFP)

