Alexander-Arnold é oficialmente jogador do Real Madrid. Depois do anúncio ser formalizado pelo clube no fim de maio, o atleta assinou o contrato nesta quinta-feira (12), ao lado do presidente Florentino Pérez, e foi apresentado para a imprensa em Valdebebas.

Na Espanha, o lateral-direito utilizará a camisa 12, eternizada pelo brasileiro Marcelo, que jogada na mesma posição, mas pelo lado oposto do campo. Porém, utilizará o primeiro nome, Trent, diferente do que fazia quando atuava pelo Liverpool. Apresentando fluência na língua local, Arnold falou suas primeiras palavras como jogador merengue.

- Obrigado a todos por esta oportunidade. Assinar com o Real Madrid não acontece todos os dias. É um sonho realizado. Estou ansioso para mostrar meu futebol aos torcedores do Real Madrid. Sei da responsabilidade que é jogar aqui. Vou dar o meu melhor para ganhar muitos títulos. Muito obrigado e Hala Madrid! - declarou o atleta.

Florentino, como é costumeiramente feito em apresentações no CT do Madrid, também introduziu o atleta com elogios.

- Hoje, chega ao Real Madrid um jogador que conquistou tudo, um dos melhores laterais do mundo e uma lenda do Liverpool. Agora, ele quer continuar fazendo história no Real Madrid e quer sentir a emoção de vestir a nossa camisa. Queremos expressar nossa gratidão por ter escolhido o Real Madrid. Você poderia ter ido para outros clubes ou permanecido em um clube como o Liverpool, mas nos escolheu porque queria jogar aqui - afirmou o mandatário.

Alexander-Arnold é apresentado pelo Real Madrid (Foto: Reprodução)

✅ Chegada de Arnold ao Real Madrid

Alexander-Arnold chegou ao Real Madrid sem custos fixos de transferência. O defensor tinha contrato com o Liverpool até o fim do primeiro semestre de 2025, mas optou por não renovar o vínculo e concretizar a mudança de ares.

Apesar disso, uma multa rescisória no valor de 10 milhões de euros (cerca de R$ 64,2 milhões) foi desembolsada pela diretoria para antecipar o fim do vínculo em um mês. Assim, Arnold poderá estar disponível para o novo técnico, Xabi Alonso, no Mundial de Clubes, que se inicia no sábado (14), nos Estados Unidos). O Real está no grupo H, com Al-Hilal (SAU), Pachuca (MEX) e RB Salzburg (AUT), e inicia sua jornada na quarta-feira (18), diante dos sauditas.

