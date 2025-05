Real Madrid anuncia contratação de joia da Premier League

O Real Madrid anunciou, na manhã deste sábado (17), a contratação de Dean Huijsen, zagueiro de 20 anos da seleção da Espanha e que se destacou na temporada pelo Bournemouth, da Premier League. O contrato da joia será por cinco temporadas - até junho de 2030 - e, segundo a imprensa espanhola, o clube merengue pagou a multa rescisória de 59,3 milhões de euros (R$ 373,9 milhões) para levar o jogador.

O zagueiro espanhol é o primeiro reforço do Real Madrid após o anúncio da saída de Carlo Ancelotti, que assume a Seleção Brasileira. A expectativa é que Xabi Alonso, que já deixou o Bayer Leverkusen, também seja oficializado em breve.

Huijsen era um dos nomes mais disputados pelas principais equipes da Europa após uma boa campanha na Inglaterra, com direito a indicação ao prêmio de melhor jovem da Premier League 24/25. Antes de se juntar ao elenco do Real Madrid, para disputar o Super Mundial de Clubes em junho, o jovem defensor jogará as últimas duas rodadas do Campeonato Inglês pelo Bournemouth.

A contratação de um zagueiro era prioridade do clube espanhol, que viveu uma temporada assombrada por lesões, principalmente na linha defensiva. Huijsen tem 1,97m de altura e nasceu em Amsterdã, mas se mudou para a Espanha ainda criança e optou por defender a Fúria Roja. Ele fez a sua estreia pela seleção espanhola no último mês de março.

Confira a nota oficial do Real Madrid

O Real Madrid CF e o AFC Bournemouth chegaram a um acordo para a transferência do jogador Dean Huijsen, que permanece vinculado ao nosso clube pelas próximas cinco temporadas, de 1º de junho de 2025 a 30 de junho de 2030.

Aos 20 anos, Dean Huijsen já é internacional espanhol e jogou na Série A da Itália com Juventus e Roma, e na Premier League com o Bournemouth.

Dean Huijsen foi indicado ao prêmio de Jogador Jovem do Ano da Premier League para 2024-2025.

