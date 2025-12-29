La Liga: quem são os dez jogadores de maior valor de mercado
Campeonato Espanhol segue com talentos extremamente concentrados
O domínio das duas maiores equipes da Espanha no campeonato local é latente por qualquer que seja a ótica. Real Madrid e Barcelona detém um quase monopólio do talento da La Liga, conforme a lista dos dez jogadores com maior valor de mercado.
O Atlético de Madrid vem na sequência, só que apenas um jogador da equipe comandada por Diego Simeone está no grupo. É o atacante Julián Alvarez, sétimo jogador mais valioso da La Liga. O outro colchonero na lista é Pablo Barrios na 16ª posição.
Só vai haver jogador de time diferente desta tríade na 21ª posição: Nico Williams, que chegou a ser cobiçado pelo Barcelona. O Real Madrid e o clube catalão têm representantes de iguais € 200 milhões no topo da lista.
Veja o top-10
- Kylian Mbappé (Real Madrid) - € 200 milhões
- Lamine Yamal (Barcelona) - € 200 milhões
- Jude Bellingham (Real Madrid) - € 160 milhões
- Vini Jr (Real Madrid) - € 150 milhões
- Pedri (Barcelona) - € 140 milhões
- Federico Valverde (Real Madrid) - € 120 milhões
- Julián Alvarez (Atlético de Madrid) - € 100 milhões
- Arda Güler (Real Madrid) - € 90 milhões
- Raphinha (Barcelona) - € 80 milhões
- Pau Cubarsí (Barcelona) - € 80 milhões
Raphinha, do Barcelona, fecha 2025 como o brasileiro com mais gols na Europa
O atacante Raphinha, do Barcelona, encerrará o ano de 2025 como o brasileiro com maior número de gols e assistências somados entre atletas que atuam nas cinco principais ligas europeias. O capitão do clube catalão registrou 24 gols e 17 assistências em 48 partidas disputadas ao longo do ano, considerando todas as competições por clubes.
Com o calendário europeu próximo do fim - restando apenas uma rodada da Premier League -, o desempenho do jogador já garante a liderança entre os brasileiros em participações diretas em gols na elite do futebol europeu, que reúne os campeonatos da Alemanha (cujo torneio principal é a Bundesliga), a Espanha (La Liga), a França (Ligue 1), a Inglaterra e a Itália (Serie A).
