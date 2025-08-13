Everton oferece R$ 270 milhões por atacante do futebol italiano
Centroavante da Roma se destacou previamente no Girona, da Espanha
Após contratar Jack Grealish, o Everton está bastante ativo no mercado e busca se reforçar com um novo centroavante. Trata-se de Artem Dovbyk, da Roma. De acordo com o "Football Insider", os Toffes fizeram uma oferta de 37 milhões de libras (R$ 270,9 milhões na cotação atual) pelo atacante ucraniano e esperam um desfecho positivo para substituir Calvert-Lewin.
A fonte informa que as negociações entre Everton e Roma estão em andamento há alguns dias e a proximidade entre as partes pode facilitar um acordo. Vale ressaltar que os clubes compartilham laços de propriedade por meio do Grupo Friedkin. A possível transferência do atacante para o Hill Dickinson Stadium representaria um movimento ousado no mercado, que diz muito sobre a ambição dos Toffes para a próxima Premier League.
Além do Everton, outros três clubes ingleses demonstraram interesse por Artem Dovbyk. Os recém-promovidos Sunderland e Leeds United enxergam o ucraniano como um nome de impacto para firmar posição na Premier League. O West Ham, por sua vez, pensa em Dovbyk para enfim acertar na escolha por um camisa 9, já que Füllkrug ainda não correspondeu e Michail Antonio deixou os Hammers.
Números de Dovbyk na última temporada
Ao serviço da Roma, Artem Dovbyk se tornou titular absoluto e disputou um total de 45 partidas em 2024/25. O atacante ucraniano participou diretamente de 20 gols, balançando as redes 17 vezes e contribuindo com três assistências para seus companheiros. O desempenho recente explica o forte interesse do Everton no centroavante de 28 anos, que é uma aposta em potencial para a Premier League.
