A temporada da La Liga 2025/26 começa no final de semana de 16 a 17 de agosto de 2025 e vai até 24 de maio de 2026, mantendo o formato com 20 clubes e 38 rodadas. O Barcelona é o atual campeão e busca o bicampeonato, enquanto os rivais tradicionais, como Real Madrid, Atlético de Madrid e Sevilla, disputam cada ponto com intensidade no campeonato espanhol.

A edição promete confrontos eletrizantes, com tecnologia avançada (como VAR aperfeiçoado), calendário ajustado e o retorno de clássicos prestigiados. Os torcedores esperam jogos eletrizantes e decisões fortes, tanto na briga pelo título quanto na luta contra o rebaixamento.

No início da temporada, já estão marcados encontros de peso: Mallorca x Barcelona, Real Madrid x Osasuna, e Espanyol x Atlético de Madrid figuram entre os jogos mais aguardados da rodada inaugural. O torneio promete equilíbrio e competitividade até o fim.

Calendário da temporada da La Liga 2025/26

A La Liga 2025/26 começa nos dias 16 e 17 de agosto de 2025 e termina em 24 de maio de 2026, com a última rodada disputada simultaneamente. Haverá pausas no período de festas (final de dezembro até início de janeiro) e cinco paradas para datas FIFA, intercaladas por três semanas com jogos no meio da semana durante a temporada.

Os 20 clubes participantes

Participam da competição:

Time campeão: Barcelona

Barcelona Clubes tradicionais: Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla, Valencia, Real Sociedad, Athletic Club e outros

Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla, Valencia, Real Sociedad, Athletic Club e outros Promovidos da Segunda Divisão: Levante, Elche e Oviedo, que enfrentam Alavés, Betis e Villarreal respectivamente na rodada de abertura.

O retorno desses clubes fortalece a disputa e renova o calendário com clássicos regionais desde a abertura.

Formato de disputa

São disputadas 38 rodadas, com jogos de ida e volta entre os 20 clubes. Critério de pontuação: 3 pontos por vitória, 1 por empate e 0 por derrota. Classificação para competições europeias: Campeões e vices vão à Liga dos Campeões; 3º e 4º lugares disputam Liga Europa; 5º lugar entra na Conference League, dependendo de resultados das copas nacionais. Rebaixamento: os três últimos caem diretamente para a Segunda Divisão. Critérios de desempate: saldo de gols, confronto direto e fair-play.

Primeira rodada (16–17 de agosto)

A 1ª rodada terá confrontos marcantes que já trazem o “cheiro de La Liga”:

Mallorca x Barcelona Real Madrid x Osasuna (jogo no Bernabéu) Espanyol x Atlético de Madrid

Neste fim de semana, os torcedores já poderão conferir os principais projetos dos dois gigantes, Barcelona e Real Madrid, além do embate de Madri e o retorno dos promovidos, criando ambiente inspirado desde a estreia.

Clássicos e jogos de destaque

A temporada reserva confrontos memoráveis:

El Clásico: Real Madrid x Barcelona, com o primeiro confronto em 26 de outubro e a volta em 10 de maio – segundo anúncio oficial da Federação

Derbi madrileño: Atlético de Madrid x Real Madrid em 28 de setembro e a volta em 22 de março.

Derbi vasco: Athletic Bilbao x Real Sociedad, com partidas em 2 de novembro e 1 de fevereiro.

Derbi sevillano: Sevilla x Betis em 30 de novembro e 1 de março.

Derbi catalão: Espanyol x Barcelona em 4 de janeiro e 12 de abril.

Esses jogos são marcos emocionais da temporada, com potencial de influir na disputa pelo título, vagas europeias e até na sobrevivência na divisão principal.

Expectativas para La Liga 2025/26

O Barcelona volta como favorito, mas o Real Madrid, com Xabi Alonso no comando, busca vingança após terminar atrás. O Atlético de Madrid, treinado por Diego Simeone, deve manter postura tática agressiva. Sevilla, Valencia, Real Sociedad e Betis aspiram reentrar em competições continentais, enquanto Athletic Bilbao aposta na base. Os promovidos Levante, Elche e Oviedo terão desafio intenso na luta por permanência.

A La Liga continua sendo uma das ligas mais equilibradas do continente europeu. A tecnologia VAR aprimorada e o planejamento sem sobreposição de grandes eventos reforçam a atenção em qualidade e ritmo de jogo.