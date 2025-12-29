O mercado que mudou tudo: veja as transferências que mais impactaram 2025

O ano de 2025 está chegando ao fim e diversas transferências movimentaram o mercado de transferência do futebol europeu, principalmente as que trouxeram impacto imediato. Um dos destaques foi a ida de João Pedro ao Chelsea, que, nos primeiros três jogos com a camisa do clube, foi decisivo na conquista do Mundial, realizado nos Estados Unidos.

Também tiveram as grandes movimentações que ainda não justificaram o valor pago e são considerados decepções desde a chegada. Um dos exemplos são as duas maiores contratações da janela da atual temporada, Alexander Isak e Florian Wirtz, ambos do Liverpool, que continuam com desempenho abaixo do esperado.

Brilho brasileiro nos Blues

Na janela do verão europeu, o Chelsea contou com a chegada de dois brasileiros: João Pedro e Estêvão. O primeiro foi um dos mais impactantes, ao chegar durante o mata-mata do Mundial de Clubes, realizado entre junho e julho nos Estados Unidos. Após estrear contra o Palmeiras, na vitória dos Blues por 2 a 1, o atacante que veio do Brighton por 65 milhões de euros já teve a primeira titularidade na semifinal, contra o Fluminense, clube que o revelou.

Na partida, João Pedro marcou os dois gols do Chelsea na vitória sobre o Tricolor Carioca e classificou a equipe de Enzo Maresca a grande final do torneio, contra o PSG. Titular na decisão, o atacante brasileiro teve mais uma excelente atuação, ao marcar o terceiro gol dos Blues na vitória por 3 a 0, que coroou o clube londrino como campeão do mundo.

Na Premier League, João Pedro começou bem, com cinco participações de gols nas quatro primeiras rodadas. Porém, na sequência, ficou alguns jogos sem balançar as redes, mas sem apagar o grande desempenho que teve no início da temporada. Nos últimos jogos, voltou a marcar, principalmente no clássico contra o Tottenham, contra o Newcastle e contra a Atalanta na Champions League.

João Pedro comemora gol do Chelsea sobre o Aston Villa (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Já Estêvão chegou ao Chelsea junto ao Palmeiras após a realização do Mundial de Clubes, que, inclusive, teve gol dele em cima dos Blues nas quartas. Mesmo jovem, o atacante brasileiro chegou sendo um dos xodós da torcida, principalmente após gol na pré-temporada e grande atuação na segunda rodada da Premier League, contra o West Ham.

O primeiro gol veio no clássico contra o Liverpool, com o gol da vitória no último minuto, que explodiu o Stamford Bridge e fez ele cair nas graças da torcida e dos companheiros ainda mais. Mas, a principal atuação de Estêvão com a camisa do Chelsea foi contra o Barcelona, pela Champions League. Na grande atuação dos Blues, o brasileiro marcou o terceiro gol, sendo um golaço, que concretizou o resultado por 3 a 0.

Com golaço de Estêvão, o Chelsea venceu o Barcelona por 3 a 0, pela Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Pacote do Liverpool

O clube que mais gastou na janela de transferências foi o Liverpool, com quase 500 milhões de euros investidos. Os Reds fizeram as três maiores contratações do período, ao pagarem 145, 125 e 95 milhões de euros em Alexander Isak, do Newcastle, Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, e Hugo Ekitiké, do Frankfurt, respectivamente. Além dos três, o Liverpool também contratou os laterais Milos Kerkez, do Bournemouth, e Jeremie Frimpong, também do Leverkusen.

Em campo, os reforços são considerados decepcionantes, principalmente Isak e Wirtz. O atacante sueco deixou o Newcastle após uma grande novela, que envolveu greve e afastamento dos companheiros. Ao chegar o Liverpool, Alexander sofreu com ritmo de jogo e com problemas físicos, que freiam o início no clube. Do outro lado, o meia alemão ainda busca se adaptar ao futebol inglês, principalmente a formação de Arne Slot, diferente da de Xabi Alonso nos tempos de Bayer.

Isak se tornou a contratação mais cara da Premier League (Foto: Divulgação/Liverpool)

Troca de goleiros no PSG

O PSG conquistou a Champions League pela primeira vez na história na temporada 2024/25, ao golear a Inter de Milão por 5 a 0 na final. Um dos destaques da campanha foi Gianluigi Donnarumma, goleiro da equipe francesa que foi crucial durante o mata-mata da competição. Após o Mundial de Clubes, com o vice-campeonato dos parisienses, o treinador Luis Enrique afirmou que o italiano não fazia parte dos planos do time e que iriam atrás de outro arqueiro.

Rapidamente, o Paris Saint-Germain contratou o goleiro Lucas Chevalier, por 40 milhões de euros, junto ao Lille. Do outro lado, sem espaço no elenco, Donnarumma foi negociado ao Manchester City, por 30 milhões de euros.

Lucas Chevalier é goleiro do PSG (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Trio de ataque do Manchester United

O Manchester United movimentou o mercado de transferências ao contratar três atacantes na mesma janela. Os Diabos Vermelhos desembolsaram 226 milhões de euros (cerca de R$ 1,4 bilhão) na contratação de Benjamin Sesko, do RB Leipzig, Matheus Cunha, do Wolverhampton, e Bryan Mbeumo, do Brentford.

Em campo, à exceção de Mbeumo, os reforços ainda não superaram a expectativas da torcida. O centroavante esloveno marcou dois gols em 15 jogos, já o brasileiro três em 16. O ponta camaronês soma seis gols em 17 jogos.

Jogadores do Manchester United comemoram gol de Matheus Cunha sobre o Brighton na Premier League (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Pacote do Real Madrid

Um dos principais clubes do mundo, o Real Madrid se movimentou com quatro contratações e 167 milhões de euros gastos. Com a chegada do treinador Xabi Alonso, os Merengues focaram no setor defensivo, com as contratações do zagueiro Dean Huijsen, do Bournemouth, do lateral-esquerdo Álvaro Carreras, do Benfica, e do lateral-direito Trent Alexander-Arnold, do Liverpool. A única contratação em outro setor foi do meia argentino Franco Mastantuono, vindo do River Plate.

Mesmo com os reforços, o Real Madrid vive com momento instável, com resultados abaixo das expectativas, com até mesmo rumores de demissão de Xabi Alonso, principalmente pelos resultados abaixo em La Liga. Dos novos jogadores, apenas Carreras é destaque, titular absoluto na lateral-esquerda. Já Arnold, a contratação mais badalada, sofreu com lesões e ainda não teve sequência no time merengue.

Álvaro Carreras comemora gol pelo Real Madrid (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

Antony no Betis

Uma das transferências mais comentadas de La Liga foi a de Antony ao Real Betis. O brasileiro foi contratado em definitivo pelo clube espanhol, junto ao Manchester United, após grande passagem por empréstimo de janeiro a julho. Com a camisa dos Béticos, na temporada passada, o atacante anotou nove gols e cinco assistências em 26 jogos, além do vice-campeonato da Conference League.

Ao fim do empréstimo, o Betis chegou a um acordo com o Manchester United e, por 22 milhões de euros, Antony se tornou jogador do clube espanhol de maneira definitiva, o que foi motivo de festa na cidade de Sevilha. Em campo, o brasileiro soma oito gols e cinco assistências em 19 jogos disputados na temporada.

Antony comemorando gol marcado contra o Lyon (Foto: Cristina Quicler/AFP)

Brasil 🛬 Europa

Diversos jogadores se mudaram do Brasil para ligas da Europa, com destaques para atletas que deixaram Botafogo, Flamengo e Palmeiras. O Alvinegro Carioca negociou John, Igor Jesus e Cuiabano ao Nottingham Forest, com o último retornando ainda na janela do meio do ano ao clube por empréstimo até o fim do ano. Além dos três, também vendeu Luiz Henrique, ao Zenit, por 33 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões).

O mesmo Zenit apareceu para pagar 25 milhões de euros (cerca de R$ 165 milhões) para tirar o meia Gerson do Flamengo. O Rubro-Negro Carioca também apareceu ao negociar o lateral-direito Wesley a Roma. Já o Palmeiras, além da saída de Estêvão, também negociou Richard Ríos ao futebol europeu, indo para o Benfica por 27 milhões de euros (cerca de R$ 175 milhões).

Nos gramados, todos são titulares, com destaque a Igor Jesus e Wesley, elogiados pelos torcedores e técnicos. Gerson teve início difícil na Rússia, com lesões, mas já voltou a ganhar espaço no elenco do clube russo.

Igor Jesus comemora gol pelo Nottingham Forest contra o Betis, pela Europa League (Foto: Cristina Quicler/AFP)

