Athletico acerta contratação de volante do Besiktas, da Turquia

O Athletico acertou a contratação do volante Élan Ricardo, de 21 anos, por empréstimo. O jogador colombiano estava no Besiktas, da Turquia.

Élan Ricardo desembarca em Curitiba nesta quarta-feira (13) para realizar exames médicos e assinar contrato de um ano com o Furacão, até junho de 2026. O nome é uma indicação novo head scout rubro-negro, Odair Dal Molin, que estava no Sport e tentou levar o meio-campista para a Ilha do Retiro, em janeiro.

Na posição, o atleta terá a concorrência de Felipinho, Raul e Diogo Riquelme. Outros jogadores, como Patrick, Dudu e João Cruz, também já jogaram na função.

Após tentativas frustradas, o Athletico finalmente consegue acertar com um volante no mercado. A diretoria atleticana fez propostas por Christian Oliva, do Nacional-URU, Lucas Sasha, do Fortaleza, e Jadson, do Juventude, sem sucesso. Já Du Queiroz (Sport), Charles (Corinthians) e Felipe Carvalho (Grêmio) também foram sondados, mas não mostraram interesse na transferência.

Carreira de Élan Ricardo

Criado e revelado pelo La Equidad, da Colômbia, Élan Ricardo estreou profissionalmente em 2022 e se destacou no ano passado, com oito gols e três assistências em 42 partidas. Ao todo, foram 49 jogos pelo clube colombiano, com nove gols e três passes decisivos.

Em fevereiro deste ano, o Besiktas-TUR pagou cerca de R$ 12 milhões pela transação. Na Turquia, contudo, ele não entrou em campo nenhuma vez e estava sem espaço com o técnico noruguês Ole Gunnar Solskjær.

A última partida do volante em 2025 foi em 8 de fevereiro, diante do Millonarios, pelo Campeonato Colombiano.

Élan Ricardo, novo reforço do Athletico, não estreou pelo Besiktas. Foto: Divulgação/Besiktas

Athletico trouxe cinco reforços para a Série B

Além de Élan Ricardo, Athletico contratou quatro jogadores desde a abertura da janela de transferência, em 10 de julho: o zagueiro Aguirre (Atlético Nacional-COL), o lateral-direito Gastón Benavídez (Talleres-ARG) e o atacantes Mendoza (León-MEX) e Kevin Viveros (Atlético Nacional-COL). O gasto foi de R$ 38,7 milhões até aqui.

Antes, na janela do Mundial de Clubes, entre 2 e 10 de junho, o clube não fez contratações. A direção rubro-negra ainda busca mais um zagueiro e um volante - o mercado fica aberto até 2 de setembro.

Athletico na Série B

Em má fase, o Furacão ocupa a 13ª colocação da Série B, com 26 pontos. A distância para a ZR é de cinco pontos, enquanto para o G-4 é de oito pontos.

Por outro lado, o Athletico está nas quartas de final da Copa do Brasil. O time rubro-negro encara o Corinthians no final de agosto e começo de setembro.