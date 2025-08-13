menu hamburguer
Athletico acerta contratação de volante do Besiktas, da Turquia

Élan Ricardo, 21 anos, será emprestado por um ano ao Furacão

imagem cameraÉlan Ricardo não entra em campo desde fevereiro, antes de ser transferir para a Turquia. Foto: Divulgação/Besiktas
b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 13/08/2025
14:11
O Athletico acertou a contratação do volante Élan Ricardo, de 21 anos, por empréstimo. O jogador colombiano estava no Besiktas, da Turquia.

Élan Ricardo desembarca em Curitiba nesta quarta-feira (13) para realizar exames médicos e assinar contrato de um ano com o Furacão, até junho de 2026. O nome é uma indicação novo head scout rubro-negro, Odair Dal Molin, que estava no Sport e tentou levar o meio-campista para a Ilha do Retiro, em janeiro.

Na posição, o atleta terá a concorrência de Felipinho, Raul e Diogo Riquelme. Outros jogadores, como Patrick, Dudu e João Cruz, também já jogaram na função.

Após tentativas frustradas, o Athletico finalmente consegue acertar com um volante no mercado. A diretoria atleticana fez propostas por Christian Oliva, do Nacional-URU, Lucas Sasha, do Fortaleza, e Jadson, do Juventude, sem sucesso. Já Du Queiroz (Sport), Charles (Corinthians) e Felipe Carvalho (Grêmio) também foram sondados, mas não mostraram interesse na transferência.

Carreira de Élan Ricardo

Criado e revelado pelo La Equidad, da Colômbia, Élan Ricardo estreou profissionalmente em 2022 e se destacou no ano passado, com oito gols e três assistências em 42 partidas. Ao todo, foram 49 jogos pelo clube colombiano, com nove gols e três passes decisivos.

Em fevereiro deste ano, o Besiktas-TUR pagou cerca de R$ 12 milhões pela transação. Na Turquia, contudo, ele não entrou em campo nenhuma vez e estava sem espaço com o técnico noruguês Ole Gunnar Solskjær.

A última partida do volante em 2025 foi em 8 de fevereiro, diante do Millonarios, pelo Campeonato Colombiano.

Élan Ricardo, novo reforço do Athletico, não estreou pelo Besiktas. Foto: Divulgação/Besiktas

Athletico trouxe cinco reforços para a Série B

Além de Élan Ricardo, Athletico contratou quatro jogadores desde a abertura da janela de transferência, em 10 de julho: o zagueiro Aguirre (Atlético Nacional-COL), o lateral-direito Gastón Benavídez (Talleres-ARG) e o atacantes Mendoza (León-MEX) e Kevin Viveros (Atlético Nacional-COL). O gasto foi de R$ 38,7 milhões até aqui.

Antes, na janela do Mundial de Clubes, entre 2 e 10 de junho, o clube não fez contratações. A direção rubro-negra ainda busca mais um zagueiro e um volante - o mercado fica aberto até 2 de setembro.

Athletico na Série B

Em má fase, o Furacão ocupa a 13ª colocação da Série B, com 26 pontos. A distância para a ZR é de cinco pontos, enquanto para o G-4 é de oito pontos.

Por outro lado, o Athletico está nas quartas de final da Copa do Brasil. O time rubro-negro encara o Corinthians no final de agosto e começo de setembro.

  • Athletico x Cuiabá: sábado (16), às 20h30, Arena da Baixada
  • CRB x Athletico: sábado (23), às 20h30, Rei Pelé
  • Athletico x Novorizontino: sábado (30), às 20h30, Arena da Baixada

