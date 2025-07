O Atlético de Madrid oficializou, nesta terça-feira (15), a contratação de Thiago Almada. O meio-campista deixa de pertencer ao Grupo Eagle, de John Textor, e se despede do Lyon, onde estava desde o começo do ano.

Almada havia sido emprestado pelo Botafogo aos Leões em janeiro, após ser crucial para os cariocas nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores de 2024. Agora, viajará para Madri para realizar os exames médicos e formalizar a assinatura contratual.

Segundo a imprensa espanhola, o acordo entre as partes custará entre 20 e 25 milhões de euros (de R$ 129,1 a 161,4 milhões na cotação atual). O valor envolve a parte fixa e bônus que podem ser alcançados em metas por parte do jogador.

Assim, Almada se tornará o terceiro reforço da diretoria para o elenco. O técnico Diego Simeone já conta com as chegadas do lateral Matteo Ruggeri, da Atalanta, e do meia Álex Baena, do Villarreal; Johnny, ex-Internacional, também está perto de um acordo e pode ser vendido pelo Real Betis aos Colchoneros nos próximos dias.

Thiago Almada, ex-Botafogo, é o novo reforço do Atlético de Madrid (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

🌌 A trajetória de Almada, reforço do Atlético de Madrid

Revelado pelo Vélez Sarsfield, Almada estava no Atlanta United, dos Estados Unidos, quando o scout do Botafogo o indicou para Textor, que fez a compra por quase 20 milhões de euros. Em apenas seis meses no Glorioso, se firmou como titular, caiu nas graças da torcida e foi peça crucial para os títulos conquistados no último ano.

Como Botafogo e Lyon são comandados por Textor, o bilionário estadunidense não viu problemas em levar o atleta para a Europa via empréstimo. O vínculo, a princípio, seria de apenas seis meses, mas os Leões estavam considerando a extensão para 2025/26.

Almada também esteve na Copa do Mundo de 2022, quando foi campeão pela Argentina, e chegou a entrar no fim do confronto com a Polônia, pela fase de grupos. Além disso, fez parte de diversos jogos da campanha nas Eliminatórias, que já colocou a Albiceleste no Mundial do próximo ano.