Adversário da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, o Marrocos segue em destaque e se consolida como a principal força do futebol africano desta geração. Os Leões do Atlas venceram a Zâmbia por 3 a 0 nesta sexta-feira (29), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, em partida válida pela terceira e última rodada do Grupo A da Copa Africana de Nações.

Com o resultado, a equipe treinada por Walid Regragui encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo A, com sete pontos conquistados em três partidas, resultado de duas vitórias e um empate, além de seis gols marcados e apenas um sofrido. A Zâmbia, por sua vez, finalizou a campanha na última colocação da chave, com dois pontos obtidos em dois empates e uma derrota na rodada final, tendo marcado um gol e sofrido quatro. Apesar do desempenho, a seleção zambiana ainda mantém chances de classificação como uma das quatro melhores terceiras colocadas do torneio, situação que dependerá dos resultados dos jogos restantes da rodada final, programados até o dia 31.

Os gols da partida foram marcados pelo artilheiro e centroavante Ayoub El Kaabi, que abriu o placar aos nove minutos do primeiro tempo, ao completar de cabeça, na pequena área, cruzamento de Azzedine Ounahi, e fechou a conta aos cinco minutos da segunda etapa, com um golaço de bicicleta após levantamento na área do mesmo companheiro, um dos destaques da Copa do Mundo de 2022. Entre os dois tentos, Brahim Díaz balançou as redes aos 27 minutos da etapa inicial, com finalização da marca do pênalti após assistência de Abde Ezzalzouli.

Brahim Diaz disputa a bola com Miguel Chaiwa na CAN entre Marrocos e Zâmbia (Foto: Gabriel Bouys/AFP)

O confronto, como um todo, representou uma exibição de alto nível da seleção marroquina, que encerrou os 90 minutos com 18 finalizações, contra apenas duas do adversário, além de 61% de posse de bola.

