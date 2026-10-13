Jornal revela pagamentos milionários a Gianni Infantino

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, recebeu US$ 1,76 milhão (cerca de R$ 8,82 milhões) em pagamentos não divulgados pela entidade em 2024. O valor ultrapassa o salário e os bônus oficiais, segundo uma investigação do jornal britânico The Times.

De acordo com a informação do veículo internacional, foram entregues documentos que declaram rendas e valores à Receita Federal dos Estados Unidos; no entanto, alguns valores não constavam no documento final.

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Declaração detalhada de Infantino

Documentos entregues ao órgão dos Estados Unidos registram que o repasse partiu da FWC2026 US Inc, empresa criada para a gestão da Copa do Mundo de 2026. A quantia apontada não aparece nos relatórios anuais da Fifa, que, há dez anos, se compromete a divulgar os salários do presidente e do secretário-geral da forma mais transparente possível.

O balanço anual da entidade registra que Infantino recebeu 4,27 milhões de francos suíços em 2024 (cerca de R$ 26 milhões). A Fifa informou essa quantia como a remuneração oficial do presidente.

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Fontes ouvidas pelo portal britânico afirmam que pagamentos semelhantes, ou até maiores, foram feitos em 2025 e 2026. Parte do dinheiro, cerca de US$ 626.229 (R$ 3,1 milhões), foi classificada como "outros pagamentos sujeitos à declaração". Segundo o The Times, esse montante custeou despesas de uma casa de luxo em Miami Beach.

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FIFA se manifestou oficialmente após acusação de Gianni Infantino (Foto: Gabriela Biló/Folhapress)

Pronunciamento oficial da FIFA

A apuração do Lance! entrou em contato com a FIFA em busca de um posicionamento. De acordo com a nota oficial, a entidade máxima do futebol negou todas as implicações de pagamentos adicionais a Gianni Infantino. Confira abaixo:

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"FIFA does not pay a second salary to the FIFA President and complies with all reporting requirements in relation to compensation. The FIFA President's annual compensation, as well as other contractual benefits, are decided by the indepdendent Compensation Sub-Committee.

FIFA strongly rejects any claims that it has failed to disclose any financial information and has violated FIFA's Statutes. FIFA accounts are independently audited, and all declarations are in line with tax regulations in Switzerland, the United States and elsewhere.

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FIFA is fully focused on the FIFA Council meeting on Thursday and looks forward to discussions with its members to further grow the game following the most successful FIFA World Cup in history.

Tradução: "A FIFA não paga um segundo salário ao presidente da FIFA e cumpre todas as exigências de prestação de contas relativas à remuneração. A remuneração anual do presidente da FIFA, bem como outros benefícios contratuais, é decidida pelo Subcomitê de Remuneração independente.

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A FIFA rejeita veementemente quaisquer alegações de que tenha deixado de divulgar informações financeiras e violado os Estatutos da FIFA. As contas da FIFA são auditadas de forma independente, e todas as declarações estão em conformidade com as normas tributárias da Suíça, dos Estados Unidos e de outros países.

A FIFA está totalmente focada na reunião do Conselho da FIFA na quinta-feira e aguarda com expectativa as discussões com seus membros para promover o crescimento do futebol após a Copa do Mundo da FIFA de maior sucesso da história."