Botafogo volta dos Estados Unidos sem técnico e com folga aos jogadores

Eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, o Botafogo retorna ao Brasil nesta terça-feira (1º de julho) com as atenções voltadas ao restante da temporada. A missão mais urgente é contratar um técnico para o lugar de Renato Paiva, demitido na noite desse domingo (29) ainda nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️Joaquín Correa, Arthur Cabral… quem substitui Igor Jesus no Botafogo?

O clube, que fracassou no Campeonato Carioca, na Supercopa do Brasil e na Recopa Sul-Americana, ainda tem pela frente o Brasileirão, a Libertadores da América e a Copa do Brasil.

A procura por um técnico será intensificada, e a intenção é de que ele seja anunciado até o final de semana. Os jogadores ganharam folga e retornam aos trabalhos na próxima semana.

continua após a publicidade

O Botafogo decidiu liberar o jogadores até a próxima segunda-feira (7), após três semanas intensas de atividades nos Estados Unidos. Desde que começou a treinar em Santa Barbara, em 9 de junho, o elenco teve apenas algumas horas livres no dia seguinte aos jogos. Os treinos eram diários, e as partidas aconteciam a cada quatro dias.

Botafogo deve voltar a campo em duas semanas

O Brasileirão retorna no dia 12 de julho para a 13ª rodada. O Botafogo tem clássico com o Vasco no Mané Garrincha, em Brasília, mas ainda não há data confirmada — a final do Mundial de Clubes está marcada para o dia 13, e por isso a CBF não agendou partidas dos quatro clubes brasileiros que disputaram o torneio nos Estados Unidos. Mas, com o retorno do Botafogo, é provável que o clássico aconteça mesmo naquele final de semana.

continua após a publicidade

Com o descanso dos jogadores e a retomada dos treinos, o Botafogo também não deve solicitar à CBF qualquer antecipação de jogos do campeonato nacional. Assim, a tendência é que a competição seja retomada mesmo apenas no dia 12.