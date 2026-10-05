Jornal espanhol destaca início de Xavi na Holanda: 'Milagre'

O início de Xavi no comando da seleção da Holanda ganhou destaque no jornal espanhol AS. Em publicação nesta segunda-feira (5), o veículo classificou o trabalho do treinador como um "milagre" após quatro partidas à frente da equipe, com duas vitórias e dois empates na Liga das Nações.

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Desde a chegada de Xavi, a Holanda venceu a Sérvia duas vezes e empatou com Alemanha e Grécia. Com oito pontos, a equipe divide a liderança do grupo com os gregos na competição.

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Xavi melhora desempenho da Holanda

O AS destacou que a seleção holandesa encontrou com Xavi uma estabilidade que não havia alcançado durante o trabalho de Ronald Koeman. O treinador espanhol não era a primeira nem a segunda opção para o cargo, segundo o jornal, mas os resultados nas primeiras partidas ajudaram a melhorar a relação com os torcedores.

Apesar da sequência positiva, a publicação também apontou pontos que ainda precisam ser corrigidos. A Holanda sofreu gols nas quatro partidas desde a chegada de Xavi e acumula 12 jogos consecutivos sendo vazada.

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Por outro lado, o jornal espanhol destacou a evolução da equipe na pressão alta, na intensidade e nos ataques aos espaços. Um dos exemplos citados foi uma jogada construída diante da Sérvia, quando os holandeses trocaram 30 passes durante quase um minuto e meio de posse de bola, com todos os jogadores de linha participando da sequência.

Xavi sob o comando da seleção holandesa (Foto: Koen van Weel / ANP / AFP)

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Desfalques e críticas ao treinador

Xavi também precisou lidar com desfalques importantes durante a última Data Fifa. Frenkie de Jong, Cody Gakpo, Brian Brobbey, Jan Paul van Hecke e Donyell Malen ficaram fora dos compromissos da seleção holandesa. O AS ressaltou ainda que a Holanda não conta atualmente com um grande astro de alcance mundial em seu elenco. Nenhum jogador do país aparece entre os indicados à Bola de Ouro de 2026, segundo a publicação.

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Mesmo com as limitações, o ambiente em torno da seleção mudou desde a chegada de Xavi. O jornal destacou que o clima de insatisfação existente durante o trabalho de Koeman desapareceu, inclusive após o próprio treinador espanhol assumir a responsabilidade por uma atuação ruim.

Contra a Grécia, Xavi reconheceu que havia escolhido a estratégia errada para o primeiro tempo e atribuiu a si mesmo parte da responsabilidade pelo desempenho da equipe.

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Jogadores da Holanda comemoram gol sobre a Sérvia na Liga das Nações (Foto: Sonny Lensen / ANP / AFP)

Imprensa holandesa mantém ressalvas

Apesar do início positivo, Xavi ainda é acompanhado de perto pela imprensa holandesa. Alguns veículos destacam atuações específicas consideradas abaixo do esperado, como o primeiro tempo contra a Sérvia, além da dificuldade da equipe em terminar as partidas sem sofrer gols.

Ao mesmo tempo, há avaliações positivas sobre o trabalho desenvolvido pelo treinador. O AS cita uma análise da imprensa holandesa NOS Sport, que resumiu a situação com a frase "Xavi não pode fazer mágica".

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A avaliação serve para destacar que, embora o técnico tenha melhorado os resultados e o desempenho da seleção em seus primeiros jogos, ainda existem problemas a serem corrigidos. Para o jornal espanhol, porém, o começo de Xavi já representa uma mudança significativa no ambiente da Holanda.

Xavi sob o comando da seleção holandesa (Foto: Pedja Milosavljevic / AFP)

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