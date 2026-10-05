Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Jornal espanhol destaca início de Xavi na Holanda: 'Milagre'

"AS" destaca evolução da seleção sob comando do técnico espanhol

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/10/2026 08:29
Favorite o Lance! no Google
Xavi sob o comando da seleção holandesa (Foto: Sonny Lensen / ANP / AFP)
Xavi sob o comando da seleção holandesa (Foto: Sonny Lensen / ANP / AFP)

O início de Xavi no comando da seleção da Holanda ganhou destaque no jornal espanhol AS. Em publicação nesta segunda-feira (5), o veículo classificou o trabalho do treinador como um "milagre" após quatro partidas à frente da equipe, com duas vitórias e dois empates na Liga das Nações.

➡️ Sem Cristiano Ronaldo, Portugal vence a Noruega pela Nations League; veja os gols

Desde a chegada de Xavi, a Holanda venceu a Sérvia duas vezes e empatou com Alemanha e Grécia. Com oito pontos, a equipe divide a liderança do grupo com os gregos na competição.

continua após a publicidade

Xavi melhora desempenho da Holanda

O AS destacou que a seleção holandesa encontrou com Xavi uma estabilidade que não havia alcançado durante o trabalho de Ronald Koeman. O treinador espanhol não era a primeira nem a segunda opção para o cargo, segundo o jornal, mas os resultados nas primeiras partidas ajudaram a melhorar a relação com os torcedores.

Apesar da sequência positiva, a publicação também apontou pontos que ainda precisam ser corrigidos. A Holanda sofreu gols nas quatro partidas desde a chegada de Xavi e acumula 12 jogos consecutivos sendo vazada.

continua após a publicidade

Por outro lado, o jornal espanhol destacou a evolução da equipe na pressão alta, na intensidade e nos ataques aos espaços. Um dos exemplos citados foi uma jogada construída diante da Sérvia, quando os holandeses trocaram 30 passes durante quase um minuto e meio de posse de bola, com todos os jogadores de linha participando da sequência.

Xavi sob o comando da seleção holandesa (Foto: Koen van Weel / ANP / AFP)
Xavi sob o comando da seleção holandesa (Foto: Koen van Weel / ANP / AFP)

➡️ Sem Cristiano Ronaldo, Portugal vence a Noruega pela Nations League; veja os gols

Desfalques e críticas ao treinador

Xavi também precisou lidar com desfalques importantes durante a última Data Fifa. Frenkie de Jong, Cody Gakpo, Brian Brobbey, Jan Paul van Hecke e Donyell Malen ficaram fora dos compromissos da seleção holandesa. O AS ressaltou ainda que a Holanda não conta atualmente com um grande astro de alcance mundial em seu elenco. Nenhum jogador do país aparece entre os indicados à Bola de Ouro de 2026, segundo a publicação.

continua após a publicidade

Mesmo com as limitações, o ambiente em torno da seleção mudou desde a chegada de Xavi. O jornal destacou que o clima de insatisfação existente durante o trabalho de Koeman desapareceu, inclusive após o próprio treinador espanhol assumir a responsabilidade por uma atuação ruim.

Contra a Grécia, Xavi reconheceu que havia escolhido a estratégia errada para o primeiro tempo e atribuiu a si mesmo parte da responsabilidade pelo desempenho da equipe.

continua após a publicidade
Holanda comemoram gol sobre a Sérvia na Liga das Nações (Foto: Sonny Lensen / ANP / AFP)
Jogadores da Holanda comemoram gol sobre a Sérvia na Liga das Nações (Foto: Sonny Lensen / ANP / AFP)

Imprensa holandesa mantém ressalvas

Apesar do início positivo, Xavi ainda é acompanhado de perto pela imprensa holandesa. Alguns veículos destacam atuações específicas consideradas abaixo do esperado, como o primeiro tempo contra a Sérvia, além da dificuldade da equipe em terminar as partidas sem sofrer gols.

Ao mesmo tempo, há avaliações positivas sobre o trabalho desenvolvido pelo treinador. O AS cita uma análise da imprensa holandesa NOS Sport, que resumiu a situação com a frase "Xavi não pode fazer mágica".

continua após a publicidade

A avaliação serve para destacar que, embora o técnico tenha melhorado os resultados e o desempenho da seleção em seus primeiros jogos, ainda existem problemas a serem corrigidos. Para o jornal espanhol, porém, o começo de Xavi já representa uma mudança significativa no ambiente da Holanda.

Xavi sob o comando da seleção holandesa (Foto: Pedja Milosavljevic / AFP)
Xavi sob o comando da seleção holandesa (Foto: Pedja Milosavljevic / AFP)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Saka comemora hat-trick ao lado de Bellingham e James em França x Inglaterra

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (05/10/2026)

Há 50 minutos
Lázaro com a camisa laranja o Al Fayha

Futebol Internacional

Ex-Flamengo e Palmeiras, Lázaro faz dois gols na Arábia

Há 11 horas
Jorge Jesus no gramado do Estádio do Dragão após a vitória de Portugal sobra Noruega pela Liga das Nações

Futebol Internacional

Jorge Jesus deixa futuro de CR7 em aberto na seleção de Portugal: 'Volta quando quiser'

Há 13 horas
Potugal vence Noruega pela Nations League

Futebol Internacional

Sem Cristiano Ronaldo, Portugal vence a Noruega pela Nations League; veja os gols

Há 14 horas
Holanda e Alemanha empataram em 1 a 1 pela Nations League

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (04/10/2026)

Há 18 horas
Raphael Claus durante partida da Copa do Mundo

Fora de Campo

Raphael Claus relembra polêmica com Trump durante a Copa do Mundo

Há 18 horas
Mais LANCE!
O meio-campista inglês nº 10 Jude Bellingham comemora com o companheiro de equipe, o atacante inglês nº 7 Bukayo Saka, após marcar o quarto gol da Inglaterra, enquanto o meio-campista croata nº 10 Luka Modric (à direita) reage durante a partida de futebol da Liga das Nações da UEFA, Grupo 3, Liga A, entre Croácia e Inglaterra, no Estádio HNK Rijeka, em Rijeka, Croácia, em 3 de outubro de 2026 (Foto: Marko Perkov / AFP)

Modric desabafa após 7 a 0 da Inglaterra: 'Sinto vergonha'

Onde assistir ao vivo à partida entre Holanda e Sérvia pela Uefa Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)

Holanda x Sérvia: onde assistir, horário e escalações

UEFA Nations League 2026/2027 - Noruega x Portugal

Portugal x Noruega: onde assistir, horário e escalações

Agustín Giay e Flaco López, do Palmeiras na Seleção da Argentina

Giay e Flaco, do Palmeiras, vivem noites distintas em goleada da Argentina sem Messi

Douglas Santos destaca apoio de Carlo Ancelotti para o novo ciclo da Seleção (Foto: Divulgação)

Nos planos de Ancelotti, Douglas Santos analisa novo ciclo da Seleção Brasileira

Dinamarca, Estados Unidos e México foram os adversários nesta Data Fifa (Foto: Nelson Terme / CBF)

Seleção Brasileira Sub-20 goleia rival e fecha Data Fifa invicta

Argentina goleia Burkina Faso em amistoso na Data Fifa

'Sem dó nem piedade': Argentina vence Burkina Faso por 7 a 0, mesmo sem Messi em campo

Julian Álvarez marca pela Argentina em amistoso internacional

Argentina goleia Burkina Faso por 7 a 0; veja os gols

Jorge Jesus bate palmas na vitória de Portugal sobre a Dinamarca

Jorge Jesus cita Cristiano Ronaldo antes de Portugal x Noruega: 'Que fique claro'

Messi cai no choro após virada histórica da Argentina sobre o Egito

Por que Messi não joga hoje pela Argentina contra Burkina Faso? Entenda ausência

Messi ganha camisa especial para último jogo pela Argentina (Foto: Divulgação)

Messi joga hoje (03/10)? Saiba quando o craque se despede da Argentina

Argentina x Burkina Faso se enfrentam neste sábado (3)

Argentina x Burkina Faso: onde assistir, horário e escalações

messi cine lance

A despedida de Messi da Argentina: o divino cão, ator e super-herói