Rüdiger e Alaba estão com os dias contados no Real Madrid. Segundo o As, da Espanha, o clube merengue não planeja renovar os contratos dos dois zagueiros, que chegaram a custo zero há alguns anos. Enquanto Alaba enfrenta dificuldades físicas e um dos salários mais altos do elenco, Rüdiger é valorizado internamente, mas também pode sair ao fim da temporada como parte do plano de renovação defensiva do time.

O Real Madrid iniciou um processo de renovação de sua linha defensiva nesta temporada. Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen e Álvaro Carreras chegaram para trazer juventude à zaga merengue. O clube espanhol não tem o hábito de oferecer longas renovações contratuais para jogadores acima dos 30 anos, que é o caso de Rüdiger (32) e Alaba (33).

O máximo que pode acontecer, segundo reporta a imprensa espanhola, é uma renovação por mais um ano com Rüdiger, que ainda tem um rendimento aceitável. O Real Madrid deve esperar até o final da próxima temporada para avaliar o caso do alemão, uma vez que valoriza a atitude do zagueiro na última temporada. Rüdiger jogou o último terço do período com dores intensas para ajudar a equipe, que sofria com vários desfalques.

A situação mais delicada é de David Alaba. Com um dos salários mais altos do elenco - 10,5 milhões de euros anuais, além de bônus milionários revelados pelo Football Leaks -, o austríaco não atraiu ofertas após uma temporada marcada por uma grave lesão no joelho e sucessivas recaídas. O clube queria sua saída ainda neste verão e estava disposto a facilitar a transferência, mas o jogador e seu entorno garantem que ele cumprirá o contrato até o fim.

Real Madrid quer Konaté, do Liverpool

Ibrahima Konaté, do Liverpool, é alvo do Real Madrid para 2026 (Foto: Reprodução)

O Real Madrid está atento à situação contratual de Ibrahima Konaté, zagueiro de 26 anos do Liverpool, e já estuda os próximos passos para tentar contratá-lo. A ideia do clube merengue é repetir o modelo de outras recentes negociações bem-sucedidas, como as de Alaba, Rüdiger e Alexander-Arnold, garantindo o defensor a custo zero em 2026, quando se encerra seu contrato com os Reds.

