Imprensa estrangeira repercute possível volta de Neymar à Europa

O futuro de Neymar ao fim da temporada segue indefinido. O jornal argentino TyC Sports noticiou que o brasileiro poderia estar de volta à Europa. O veículo afirma que o Olympique de Marseille, da França, seria o clube "mais bem posicionado" para receber Neymar visando a Copa do Mundo. O Le Parisien, por outro lado, classificou a possível transferência como "completamente falsa" ao ouvir uma fonte interna do clube.

Tudo começou nesta segunda-feira (28), quando o Tyc Sports afirmou que Neymar já negocia com o Olympique de Marseille, maior rival do PSG, após recentes desentendimentos com a torcida do Santos. O jogador tem contrato com o Peixe até dezembro deste ano.

O Le Parisien desmentiu a informação nesta terça-feira (29), quando ouviu uma fonte de dentro do Olympique de Marseille, que categorizou o boato como "completamente falso".

— O rumor certamente provocou um sorriso em Marseille. Questionado sobre o possível interesse do OM (Olympique de Marseille) em Neymar, um dirigente do Marseille foi direto: "É completamente falso". Uma maneira educada de dizer que essa hipótese absurda é mais uma fantasia de verão do que um projeto concreto — disse o Le Parisien.

Neymar não vive momento unânime no Santos

Com contrato renovado recentemente até o fim de 2025, Neymar sofreu com problemas físicos do início do ano até agora. Desde que voltou ao Santos, o atacante disputou 16 partidas oficiais, com uma média de 68 minutos por jogo. Nas últimas quatro rodadas do Brasileirão, o Santos venceu um, empatou um e perdeu dois, e não ganha há três partidas. O Peixe ocupa atualmente a 17ª colocação do campeonato, com 15 pontos. Veja os números de Neymar desde que voltou ao Brasil:

🔢16 partidas

⌛1103 minutos em campo

⚽4 gols

🎁3 assistências

⏱️158 minutos para participar de um gol

